Rosarina: la prensa del fútbol local en tiempos de pandemia

La prensa de la Rosarina también jugó un papel importante en tiempo de pandemia en todo lo que tiene que ver con la difusión del fútbol de la Rosarina. Como cada temporada los comunicadores que se preparaban para comenzar un nuevo año a toda orquesta, debieron readaptarse porque todo quedó en el olvido. Ellos también sufrieron el cimbronazo de la cuarentena. Todos tuvieron que buscar alternativas para poder seguir cerca de sus seguidores. Las redes sociales fue la tendencia que marcaron un antes y un después en tiempos de aislamiento social. Ahí aparecieron las páginas de Facebook o de Instagram con notas en vivo, o con la plataforma ZOOM para que la prensa se exprese.

Por su parte, programas radiales y televisivos de la Rosarina se las tuvieron que ingeniar para mantener informados a sus respectivas audiencias en estos casi tres meses sin actividad, donde los clubes también cumplieron un rol fundamental en la contención social.

En este marco y en virtud de celebrar el día del periodista el 7 de junio, Ovación reunió a los colegas que trabajan en diferentes medios para conocer cómo afectó la pandemia en sus respectivos medios de comunicación.

Este encuentro también sirvió para reconocer a Ernesto Del Pozo, quien lleva una larga trayectoria en el fútbol de la Rosarina, como así también para destacar a Bianca Ossola y Alicia Leonar, las únicas mujeres que siguen la ARF.

Ernesto del Pozo (Por el Deporte)

“Esta pandemia nos tomó de sorpresa a todos, cuando todo estaba encaminado para un nuevo año de fútbol nos dejó sin nada. Entonces obviamente con la edad que tengo tuve que hacer la cuarentena obligada y manejarme de otra manera para no perder contactos con todos los clubes, técnicos, jugadores, coordinadores, ex jugadores o dirigentes. Ahí comencé a trabajar con la plataforma de Instagran y de esa forma llegar a muchos hogares. Espero que todo se solucione lo más pronto posible, cosa que dudo y volver con las tareas habituales”.

Bianca Ossola (El Ciudadano)

“Así como las jugadoras tuvieron que adaptarse a entrenar en casa, los y las periodistas que cubrimos habitualmente el deporte de Rosario, nos tuvimos que adaptar a contar otras cosas. Las alteraciones lógicas en la vida cotidiana y laboral provocadas por la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, me obligó a sacar el cuaderno de anotaciones donde punteo las historias que quiero escribir, esas que tal vez por la falta de tiempo las dejaba sin tachar y quedaban guardadas en un cajón. Cambiar el foco de las escrituras no fue difícil, hace tiempo en el suplemento deportivo en el que redacto estamos cambiando la forma de contar historias, pero la cantidad inagotable de tiempo que genera trabajar en casa, hizo más fácil poder empezar a trabajarlas. Aunque los domingos de fútbol femenino en las canchas de Rosario se extrañan. Como se extrañan las juntadas con amigos y amigas, las reuniones en familia y los abrazos de gol”.

Bruno Cerino (Rosario Deportes)

“La pandemia hizo mermar el trabajo desde lo periodístico porque se terminó ese día a día que teníamos de los equipos de la Rosarina. Sin embargo afloró la creatividad porque la información escasea. Entonces hoy el espacio en redes sociales hay que hacerlo llevadero, así que implementamos mucho desde el entretenimiento para complementar la labor de difusión de todas las iniciativas solidarias de los clubes. Por suerte el foco de los clubes y otros emprendimientos en los que me desarrollo nos llevó a entrevistar mucho por Instagram y Zoom para contarle a la gente cómo la pasan jugadores (profesionales y amateurs), dirigentes y allegados. Por ejemplo, desde la cuenta de Morning hicimos notas muy entretenidas con distintos protagonistas de la entidad y con El Día del Uno pudimos hablar con buenos e importantes arqueros, como Faryd Mondragón, Gerónimo Rulli, Carlos Lampe, Vanina Correa y Nery Pumpido, entre muchos otros. Además, con Rosario Deportes y Pasiones Rosarinas no cortamos durante la cuarentena y seguimos produciendo los programas de TV desde casa con entrevistas a muchos deportistas y dirigentes de la ciudad”.

Pablo Martínez (Pasiones Rosarinas)

“En Pasiones Rosarinas estamos acostumbrados a evidenciar el quehacer de la comunidad de la Asociación Rosarina de Fútbol, tanto en el programa de televisión como en las redes sociales, y esta cuarentena nos cambió totalmente el formato periodístico. Lamentablemente ya no hay imágenes de partidos y sólo nos enfocamos en entrevistas con los protagonistas. La cuestión tecnológica es fundamental, los integrantes del programa tuvimos que ingeniarnos para darle fluidez a las notas, gracias a la edición y la buena predisposición de todos ellos. La verdad es que nos genera cierta angustia no saber la fecha de reinicio de los campeonatos, se extraña el fútbol de cada domingo y ese contacto dentro del rectángulo de juego con los actores del fútbol rosarino, que no tiene reemplazo. Queda claro que hay un antes y un después de esta pandemia del coronavirus, habrá que ver cómo será la vuelta y con qué condiciones, protocolos y demás se hace. Como le ocurre a gran parte de la sociedad, padecemos la difícil situación económica. Se derrumbó la faz publicitaria y se complicó todo. Estoy con Néstor Manta y Tony Del Duchetto”.

Javier Sosa- Alicia Leonar (Fútbol con Estilo)

“En mi caso, la cuarentena me agarró antes del aislamiento oficial por mi condición de docente y estar en el grupo de riesgo por mi enfermedad respiratoria. Asi que los más de 80 días que llevo encerrado en mi casa lo ocupo para el seguimiento en forma virtual de mi trabajo, como docente con los cursos que tengo y en la parte periodística aprovechando las redes para tratar de seguir llevando información a la gente. Si bien no hay actividad puramente deportiva, si mucho más solidaria por parte de los clubes, hoy me oriento a realizar entrevistas a diferentes protagonistas que han salido de la Liga y han llegado a diferentes lugares del mundo.La voy llevando de esta manera a la espera de la vuelta al fútbol, obvio cuando estén las condiciones dadas para eso. Lo primero es la salud”. (J. Sosa)

Damián Hoyos (Goles y algo más)

“Sigo la Liga Rosarina desde hace 3 años. Antes realizaba coberturas de las ligas de Campo. Esta cuarentena lamentablemente me afectó en varios aspectos, en lo económico por mi trabajo personal que es lo primario y por el trabajo periodístico. Este año debuté relatando Superliga para una FM Rosarina y tengo mi propio programa en la Rock and Pop Rosario.Y todo mi trabajo se frenó por el Aislamiento Social Obligatorio que no permitió que se sigan con los torneos nacionales ni locales. Pero sigo participando en la Deportira de la FM 96.9 y en la cuarentena estoy realizando notas en vivo por Instagram para seguir conectado a mis seguidores”.

José Luis Giménez (Rosario Goles)

“Ser periodista en tiempos de cuarentena tiene su lado positivo, en mi caso utilizo herramientas en lo que respecta a lo virtual que en épocas normales no solía darle mucha importancia. Hoy las redes sociales han ganando la atención de todos y es por ahí donde va el camino de esta profesión. Nuestro trabajo hoy en día tiene acceso a mas instrumentos, eso no implica que sea mas fácil, como todo fue evolucionando y bienvenido sea, ya que nos permite trabajar con más comodidad pero a la vez no podés desconectarte un segundo. Todo pasa tan rápido que el periodista debe tener una mayor atención que el resto. Soy un convencido de que hay que aggionarse y me gusta siempre la imnovación. Tengo mi espacio que se llama Rosario Goles y trato de poner de manifiesto todo lo que anteriormente e mencionado. Y de paso, feliz día a mis colegas, tenemos que estar unidos y defendernos por que es la unica manera de que salgamos adelante ya que a veces tenemos nuestros altibajos como todos pero en esta tarea se ve mas cuando hay ingratitud. Siempre la pasión por lo que hacemos la supera. Mis saludos a todos, a seguir que vendrán buenos tiempos. Salud y trabajo para todos”.

Ignacio Anzoategui (Minuto a Minuto Molinas)

“Este momento nos complicó mucho las cosas, porque ya teníamos preparada con mi equipo de trabajo una aplicación para lanzar en celulares, en la cuál informábamos todo sobre el deporte rosarino. Para reinventarnos y adaptarnos, decidimos realizar una serie de juegos, encuestas y notas, haciendo partícipes a jugadores de liga rosarina y futbolistas profesionales (masculinos y femeninos) que hayan tenido su paso por nuestro fútbol. Como todos, extrañamos mucho el finde tras finde, pero intentamos estar lo más cerca posible de los fieles seguidores del Gobernador Molinas. Entendemos que el momento no es el mejor, y por eso decidimos afrontar esta pandemia con todas nuestras fuerzas e intentando entretener desde nuestro lugar, generando encuentros familieros y afectivos para estar cerca de la gente. Para cerrar, estamos contando las horas y los minutos para volver a vernos dentro de un campo de juego, reconociendo que Rosario y nuestra liga son la cuna de grandes futbolistas”.

Claudio Oliva (Del mismo palo TV)

“Hace 10 años hago el programa de Sportivo, uno de los dos clubes de Álvarez. Cubrimos todas las disciplinas deportivas del club y todos los miércoles salimos al aire en vivo mostrando todas las actividades en la pantalla de Álvarez Cablehogar, Canal 2. El fútbol predomina en la institución y se filman infantiles, juveniles, pre mini, mini y primera división. Nunca pasamos algo así como esta cuarentena que estamos viviendo hace casi 3 meses. Como no hay ninguna actividad en Sportivo, no hay programa de TV y esto ha afectado nuestro trabajo como así también a cada deportista que practica distintos deportes. Sólo hay por ahora tribunas y cabinas de transmisión vacías a la espera de que venga un panorama un poco más. Confiamos que esto pronto terminará y no sé si volveremos a la normalidad, pero el tema es que volvamos todos los que en un 20 de marzo que parece ya muy lejano nos dejamos de ver”.