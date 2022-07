Mercenarios, traidores y agentes fugitivos en un raid por media Europa

Ryan Gosling y Chris Evans protagonizan "El hombre gris", que se estrena este viernes por Netflix bajo la dirección de Anthony y Joe Russo. Es la película más cara de la plataforma y no pasó por las salas de cine

En la historia, basada en la serie de novelas homónimas de Mark Greaney, Gosling es Court Gentry, quien luego de escapar de la cárcel es reclutado por Donald Fitzroy (Thornton) y se convierte en uno de los mercenarios más habilidosos de la agencia de seguridad.

Sin embargo, cuando por accidente saca a la luz distintos y oscuros secretos de la CIA, su identidad se revela y se transforma en el principal objetivo de Lloyd Hansen (Evans), un psicópata excolega suyo que le pone precio a su cabeza y pone en marcha una cacería a escala mundial para eliminarlo del mapa.

El Hombre Gris | Tráiler oficial | Netflix

Durante la peligrosa persecución, Gentry contará con la ayuda de Dani Miranda, una agente encarnada por la cubana-española Ana de Armas, quien participa en el elenco junto a Jessica Henwick (“Matrix resurrecciones”), Wagner Moura (“Narcos”), Alfred Woodard (“Luke Cage”), Julia Butters (“Erase una vez en Hollywood”), Eme Ikwuakor (“Moonfall”) y Scott Haze (“Minari”), entre otros.

La adaptación de “El hombre gris”, a cargo de los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely, será el noveno título dirigido por los hermanos Russo desde su debut en 1997 con “Pieces”, aunque su consolidación en Hollywood se dio con su llegada al universo de Marvel en 2014, cuando se encargaron de “Capitán América: Soldado de invierno”, encabezada por Chris Evans como el superhéroe del título.

El muy buen recibimiento que obtuvo la película les garantizó una continuidad en esa marca de Disney, y en 2016 estrenaron el tanque “Capitán América: Civil War”, que contaba con la aparición de prácticamente todos los héroes de la franquicia y se posicionó como la película más taquillera de ese año, con una recaudación de más de 735 millones de dólares.

Con esos éxitos en su haber, la dupla fue contratada poco después para llevar a la pantalla a los dos ambiciosos films que darían cierre a la saga protagonizada por los Vengadores: “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), dos producciones que, además de haber satisfecho al muy exigente séquito de fans de Marvel y a la crítica, rompieron récords de taquilla al alcanzar cifras de miles de millones en venta de entradas a nivel mundial.

78512945.jpg Evans encarna a un agente obsesivo y psicópata.

La película de los hermanos Russo, rodada en Praga, Francia y Croacia, es la producción más cara hasta el momento de la plataforma de streaming, que superó incluso al récord de 160 millones de dólares de “Alerta Roja”, protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Y el despliegue de acción que muestran los avances y la cantidad de estrellas deja la impresión de que la productora inicia una franquicia cinematográfica, sobre todo teniendo en cuenta que “El hombre gris” se basa en una novela de Mark Greaney que integra una serie de diez libros.

Joe Russo, en declaraciones al portal Somagnews elogió la calidad y el estilo de actuación de Gosling. “Es una cualidad estoica y un minimalismo elegante para él como actor. Pero puede transmitir mucho con solo una mirada. Este es un verdadero regalo. Hay muy pocos actores en la historia que puedan actuar de tal manera que, en tan solo unos segundos de mirarles la cara, se sienta toda la vida interior. Así que es perfecto para el papel en ese sentido. «El hombre gris» es un personaje que debería ser minimalista. Está diseñado para entrar y salir de la sombra. Ryan era perfecto para este papel. Me recordó mucho a su actuación en «Blade Runner 2049», donde sucedía mucho dentro de él, pero estaba tratando de contenerlo”.

Por su parte, Joe Russo mencionó el trasfondo ético en el que se mueven los personajes. “Lo interesante de esta película como parábola sobre el bien y el mal es que todos los personajes son grises, pero algunos se inclinan hacia la humanidad y otros se alejan de ella. Este es realmente, en última instancia, el tema de la película”.

f1280x720-12721_144396_2122.jpg Los exitosos hermanos Anthony y Joe Russo dirigen la película.

El director, quien junto a su hermano dirigió a Evans en cuatro films sobre “Capitán América”, también comparó la dinámica entre Gosling y Evans con la de Al Pacino y Robert De Niro en “Fuego contra fuego”: “Es una película de acción intensa”, dijo en una entrevista. “Con actuaciones muy, muy entretenidas de ambos actores, que están totalmente enfrentados por la trama. Y Chris Evans como el villano aporta un giro deliciosamente psicópata”.

Hacer un personaje al que le encanta hacer cosas malas fue una oportunidad que Evans, quien disfrutó especialmente poder hacerlo con los hermanos Russo. “Amo a los Russo, y prácticamente haré cualquier cosa que me pidan que haga”, dice. “Y este es un personaje que nunca he podido interpretar. Es tan liberado, libre y honesto. Lo que me gusta de él es que casi deberías temer más su sonrisa que su ceño fruncido. Creo que entiende que lo que hace es malo y dañino, pero creo que se considera necesario. Cree que es un disruptor y trae el caos".