Los premios La Gordillo distinguieron al teatro local con una fiesta inédita

ad265ce2-05f8-404c-8756-823b64e1b134.jpg “La medicina de Moliere”, dirigida por Adrián Giampani, fue galardonada como mejor espectáculo de humor.

El premio a mejor dirección fue para Aldo El Jatib, por “La orden del dragón” y como mejor actriz dramática, fue elegida Gisela Bernardini, por “La edad de la ciruela”. Otros galardones fueron otorgados a mejor actor de comedia para Juanchi Vidoletti, por “Mirandolina”; mejor actriz de comedia, Gabriela Coronel, por “Devolveme mi cuerpo” y mejor unipersonal, “Princesa nazi”, con la actuación de Alexis Muiños Woodward.

Los restantes premios recayeron en los rubros a mejor espectáculo de humor, “La medicina de Moliere”, dirigida por Adrián Giampani; mejor obra infantil, “Otra de princesas y piratas”, dirigida por Cristian Bravo; mejor espectáculo musical, “La desgracia”, dirigido por Leandro Aragón; mejor libro o guión, Amanda Poliester y Santiago Dejesús por “Las especies nativas”; mejor música, “La faraona del Jailaife”, con dirección de Omar Serra; mejor escenografía y/o ambientación, “Antes de Cristo”, dirigida por Daniel Villalba y mejor vestuario, “Al estilo cabaret”, dirigida por Vanesa Morán Díaz.

Los premios La Gordillo llevan su nombre en honor a la actriz y directora María Teresa Gordillo, fallecida en 2010. Matir, una agrupación de la que Gordillo fue una activa impulsora, se formó en 1999 y en la actualidad es dirigida por Ana Provenzano, como presidenta, y Claudio Márquez, como vicepresidente. La entrega del premio la organiza Matir con la colaboración de Titiriteros Rosarinos, la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (Atir), Argentores, la Asociación Argentina de Actores y la Municipalidad de Rosario, organismos que a instancias de Matir entregan una distinción por fuera de las ternas.

bfb4e990-0dec-4ce7-bbfd-4ce1dfaa8cd0.jpg Claudio Márquez (centro) y Ana Provenzano (derecha), vicepresidente y presidenta del Movimiento de Apoyo al Teatro de Rosario (Matir).

Uno de los momentos emocionantes de la noche llegó con el segmento In Memoriam donde Matir junto a Christian Alvarez, actor y dirigente de la Asociación Argentina de Actores, recordaron a artistas rosarinos fallecidos desde 2020 hasta la actualidad. Con una canción interpretada por Cecilia Petrocelli como telón de fondo, en el homenaje se mencionó a Alfredo Anémola, Virginia Ferreyra, Micael Genre Bert, Omar Fanucchi, Laura Carassai, Nidia Borelli, Jorge Nieto, Angélica Gorodischer y Gustavo Salgado, entre otros.

Consultado sobre el balance de este formato inaugural, Márquez destacó que “es muy positivo”. “Creo que a Rosario le hacía falta esto. En Córdoba tenemos los premios Carlos, los Estrella de Mar en Mar del Plata y hacía falta algo así porque en Rosario siempre se entregaban distinciones, así que un día le dije a Ana (Provenzano), vamos a hacerlo. Creo que captamos esa necesidad que también fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, y al secretario Dante Taparelli que quiere seguir reuniéndose con nosotros para poder avanzar”.

de52d44e-77a3-4bcf-985a-a6dc05848c50.jpg Los premiados en el escenario del teatro La Comedia.

“La idea -añadió Márquez- era darle un marco al teatro de Rosario que con el correr de los años vaya cobrando relevancia”. Como ejemplo señaló el caso de una de las obras premiadas: “Hugo Cardozo, el director de «Trastorno»,ya le hizo saber a Pompeyo Audivert que su obra había ganado el premio principal de Rosario. O sea que ya en Buenos Aires empieza a correr la noticia de que La Gordillo está en Rosario y que premia al teatro. Ese es el objetivo y lo que a largo plazo va a provocar que haya más gente en las salas”, apostó.

Márquez indicó que en esta primera entrega de premios por rubros “faltaron un par de categorías que se van a incorporar, como el stand up, aunque lo que estaba disponible no daba para armar una terna. Y salvo algunos casos puntuales como La Yibré, no encontramos suficientes opciones como para armar el rubro de transformistas”. Así, el vicepresidente de Matir ya mira al futuro y aseguró que el 30 de noviembre de 2023, en coincidencia con el Día Nacional del Teatro, los artistas rosarinos volverán a tener su gran fiesta.