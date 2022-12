"Los juegos acuáticos Evita", pasión y diversión refrescante para todos

image - 2022-12-06T143015.410.jpg Como en la pasada edición, habrá dos equipos reunidos en torno a una fuente que evoca la icónica imagen de la fuente de Plaza de Mayo durante el 17 de octubre de 1945.

En la nueva propuesta, reunieron un hecho histórico en el contexto del verano y en el que el agua es parte del juego. “Para «Los juegos acuáticos» pensamos que la cuestión tenía que ver con el verano y cómo metíamos el agua en todo esto. Así que tomamos la famosa foto del 17 de octubre de 1945 como disparador. A partir de ahí lo que hicimos fue construir una símil fuente de la Plaza de Mayo con agua adentro y parte de los espectadores van a participar dentro de la fuente haciendo distintas pruebas y juegos. Los más fanáticos si quieren van a poder participar en malla y para los que no se animen también habrá pilotines”, aseguró el director.

Por su parte, Lala Brillos señaló que en esta ocasión se potencian las características que le dieron identidad a “Los juegos Evita”. “Es un poco una continuación de lo que resultó ser un formato rarísimo que básicamente es café concert, pero con teatro y con juegos en los cuales participa el público, y en banda, permanentemente. Por otro lado, esto termina siendo como una primera parte porque si bien lo hacemos como segunda parte, ahora se remonta a la historia del 17 de octubre de 1945. La otra hablaba más del goce y esta del movimiento peronista y sus inicios y también hay más juegos, más arriba, más divertido, con otras dificultades, y si bien quiero que se diviertan, también vengo a contar la historia del peronismo”, afirmó.

image - 2022-12-06T143215.881.jpg El director Mumo Oviedo.

En ese sentido, Oviedo añadió: “De alguna manera creo que nosotros disfrutamos del salvajismo que se crea en el espectador porque la gente empieza a jugar, a competir, y gran parte de lo que queremos militar del espectáculo es esa sensación de libertad, de alegría, de juego y de sentirse que uno puede jugar sin que lo estén juzgando”.

Sobre la elección del peronismo y de Eva particularmente como ejes del espectáculo, Oviedo aseguró: “Obviamente que hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con nuestra ideología y de Lala, y en gran parte de las cosas que hacemos se cruzan muchas de las cuestiones de la militancia en el arte, en el lugar desde el que comunicamos. Es un lugar en el que nos sentimos cómodos, del cual disfrutamos y del que disfruta el público”.

Acerca de cómo se proyectan en la actualidad Eva y los hechos que evoca la obra y que ocurrieron hace casi 80 años, Oviedo apuntó: “Estamos todo el tiempo haciendo paralelismos sobre cómo la prensa se dirige en la actualidad al hablar del peronismo y de hecho dentro de la obra tenemos citas textuales de la prensa del 45. En realidad parece que pasó mucho tiempo pero sigue siendo todo bastante parecido, no hay tanta diferencia”, señaló, y añadió que eso se puede comprobar “a la hora de opinar de quiénes son los que van a algunas marchas o a otras. Cuando se hacen marchas peronistas se les dice kukas, planeros, si vienen pagos, un montón de comentarios que en realidad ya se hacían en aquella época”.

78795873 - copia.jpg “La grieta en esta obra no queda en ningún lado porque a la hora de la competencia la gente se enardece”, dijo Lala Brillos.

Sin embargo, Oviedo y Lala Brillos coincidieron en el carácter festivo y conciliador de la propuesta comprobado en su primera entrega y que promete repetirse y acentuarse en esta oportunidad. “Hay algo que venimos viendo y es que en algunas de las funciones de «Los juegos Evita» había público que por ahí no comparte con quienes están del otro lado de la grieta, y nos han dicho «la verdad que soy muy gorila, pero me divertí un montón». Me parece fantástico que ocurra que alguien que viene a ver un espectáculo que habla del peronismo no se sienta atacado. Muchas veces cuando son espectáculos más panfletarios las personas la pueden pasar mal, pero en este caso, más allá de que nosotros tenemos un posicionamiento bastante claro, las personas puedan participar y disfrutar”, afirmó el director.

Por su parte, Brillos dijo que el público siempre fue diverso y que “la grieta en esta obra no queda en ningún lado porque a la hora de la competencia el público se enardece. Las dos obras -recordó- tienen el mismo formato: comienzan con un monólogo y después arrancan las juegos. Hemos tenido público gorila, alguno que te hacía alguna cara, pero a la hora de jugar se olvidan totalmente del personaje que hace esta mujer. Por otro lado los juegos de la edición pasada tenían que ver con Susana Giménez y ahí es como que se perdía un poco eso y cuando arrancaban los juegos, esta loca que se cree Evita y que tiene todos los valores que considera que tiene Evita, en un momento empiezan a chocar con muchos gestos de Susana Giménez, pero después pasa totalmente desapercibido que el espectáculo es político. En este caso va a pasar exactamente lo mismo porque lo que tiene de particular y que no hemos visto en otros espectáculos es que al participar en equipos la gente se pone loca, grita y es ultracompetitiva. En una de las veces que hicimos el anterior, que fue en un lugar muy grande, en un momento se transformó todo en una masa incontrolable. Y si bien tiene una ideología política, el juego nunca es agresivo ni absolutista y también permite la reflexión”.