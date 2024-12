Estadio Arena: el Concejo comenzó a discutir la concesión del predio en la ex Rural

El Concejo comenzó este lunes a discutir el proyecto de concesión del Estadio Arena , un espacio multipropósito para los juegos Odesur 2026 en el ex predio de la Rural. Se trata de un anhelo que tuvo muchas idas y vueltas en la última década.

El estadio tendrá capacidad para 13.000 personas en el caso de espectáculos, y 4.500 para eventos deportivos. La licitación posterior, bajo el régimen de concesión con obra pública, será con una explotación de hasta 30 años que contemplará la climatización, acustización y mejoras del espacio, además de la construcción de una cochera subterránea con 400 plazas de estacionamiento.

El área pública a remodelar y mantener por el concesionario será de una superficie de 28.000 metros cuadrados, contemplando senderos, arbolado y espacios verdes, mientras que la de uso exclusivo de la concesión y explotación será de 58.700 metros cuadrados.

>>Leer más: Avanza el estadio Arena en la ex Rural: piden al Concejo que dé luz verde para su construcción

La Rural_Anexo Gráfico_page-0003.jpg

Concesiones

El proyecto comenzó su tratamiento este lunes en la comisión de Planeamiento y Urbanismo. Este martes y el miércoles seguirá en debate (el miércoles está citado un plenario conjunto con Gobierno, Ecología y Ambiente, y Obras Públicas) para llegar a discutirse (y quizás aprobarse) el jueves en la sesión programada en el recinto, la última del año.

El oficialismo sostiene que se trata de una situación "muy novedosa". Durante las últimas gestiones municipales, muchos concejales han pedido que las concesiones, antes de ser adjudicadas, tengan una aprobación por parte del cuerpo deliberativo. Los distintos intendentes han respondido que eso iba a terminar siendo una traba que generaría demoras innecesarias.

"Es verdad, hay algunas concesiones que son pequeñas, los bares de los hospitales municipales o de las plazas y algunos parques en las que no se justifica. Pero en este caso, el intendente consideró que iba a ser de una magnitud tal que era necesario que la discuta y la apruebe el Concejo. Esto marca un una especie de leading case para futuras concesiones municipales de cierta magnitud", explicó el concejal Carlos Cardozo (PRO).

En esa línea, contempló que "muy posiblemente, para concesionar el bar del hospital Roque Sáenz Peña el pliego no venga a consideración del Concejo. Ahora, si el día de mañana viene un intendente que quiera que el Autódromo vuelva a ser concesionado, quizás tenga que tener el mismo tratamiento que ésta", ejemplificó.

En su opinión, lo mismo sucederá si aparece alguna otra concesión importante, un proyecto que se genere en la ciudad para algún uso de explotación a largo plazo y en un espacio grande y multipropósito. "Esa es la diferencia de todas las anteriores discusiones de concesiones con respecto a ésta. Por primera vez, una concesión que no tiene tratamiento de licitación de iniciativa privada, viene al Concejo Municipal", subrayó el edil.

>>Leer más: Concesiones 2024: las oportunidades para los empresarios rosarinos

1734376012516-rural3jpg.jpg

Larga historia

La construcción del estadio viene de una larga historia. En 2012 hubo un proyecto de iniciativa privada, aprobado por el Concejo, para que un consorcio integrado por una empresa local y una empresa brasilera construyera un estadio cubierto en el predio de la ex Rural. Incluso fue adjudicado por la intendenta Mónica Fein, pero luego a los inversores no le cerró la ecuación económica, pidieron una ampliación de la concesión incluyendo locales gastronómicos, que no pasó, y allí se cayó ese primer intento.

Lo segundo que se hizo en el lugar fue la carpa que montó una productora local para traer distintos espectáculos: estuvieron Charly García, Silvio Rodríguez y el Cirque Du Soleil, y parecía que funcionaba, pero vino la pandemia y se cerró. Si bien era una carpa y no un estadio, también era un proyecto que permitía tener un lugar cerrado para una cantidad importante de personas en la ciudad.

Finalmente, a partir de los Juegos Odesur y las líneas de financiamiento internacional que abre la misma organización, la provincia se comprometió a construir el estadio con un crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento.

"Nos parece que va a ser un lugar muy bueno. Hoy Rosario carece de un recinto para 13.000 personas para espectáculos musicales y artísticos, y algo menos para espectáculos deportivos porque no podés poner gente en la cancha. Pero también vamos a poder pelear por la Copa Davis, la NBA y un montón de eventos que venían a otros lugares de la Argentina y en Rosario pasaban de largo", explicó Cardozo.

Hay en esto además una urgencia: la obra debe empezar rápido, porque tiene que estar terminada para septiembre de 2026. "Es la obra más importante que va a quedar en Rosario. La ciudad va a tener la de los street sports (deportes callejeros), en el predio donde era el International Park; las piletas en el country del club Provincial; pero la más importante va a ser la del estadio cubierto", cerró.

>>Leer más: Quieren hacer un gran estadio cubierto en la ex Rural de Rosario