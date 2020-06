Embarcaderos, Argentino y Nacional: un salaíto histórico

“El plantel de Argentino que logró el ascenso a la B Nacional tenía hambre de gloria y siempre lo recuerdo por la calidad de todos los jugadores. Jugaban muy bien en todas las canchas y así se dieron los resultados en los dos torneos de la temporada 98/99”, dijo Andrés Tito Rebottaro, el DT que llevó a Argentino a la máxima categoría del ascenso de AFA y quién recordó la brillante campaña que realizó el club salaíto de barrio Sarmiento en la Primera B Metropolitana.

El hincha de Argentino tiene varias fechas que son recordadas en la rica historia en el fútbol argentino a pesar que el equipo actual transita en la Primera D, la última categoría. En la memoria de todos aparece el ascenso de a Primera B de 1990 con gol del emblema salaíto Abel Piva en la cancha de Estudiantes de la Plata tras vencer a Cambaceres.

Por siempre se recordará el equipo del Tablón Bautista que obtuvo el primer título, el de la C del 83 y que casi llega a primera Antes, por siempre se recordará el equipo del Tablón Bautista que obtuvo el primer título, el de la C del 83 y que casi llega a primera (como aquel del 45), con el espectacular 4-3 a Racing incluido. También el otro ascenso a la B, en el 2004 con las atajadas de Mauro Andrada en Huracán. Y por último no puede faltar el gran equipo del 98/99 comandado por Rebottaro que subió a la B Nacional.

argentinoovacion.jpg La tapa de Ovación, dedicada al Albo, tras vencer 1-0 a Defensores de Belgrano en Newell's.

Y el propio Tito Rebottaro, de gran trayectoria en el fútbol de ascenso, dio detalles de aquellas campañas. “Argentino la diferencia la hizo en la preparación física. El plantel estaba muy bien y en cada partido se veía el estado atlético de mis dirigidos. Y cuando nos fuimos a jugar al Coloso, la diferencia fue muy grande. Los jugadores dejaban la vida en cada partido y estaban convencidos que ascender era una buena vidriera para seguir escalando a otras categorías”, confió el ex campeón con Newell’s del 74.

Una promesa que le cumplieron

En el repaso de anécdotas Rebottaro no se olvidó de la promesa que le hizo el ex presidente leproso Eduardo López cuando se fue a dirigir a los salaítos, como parte de un convenio entre los dos clubes. “Lo único que le pedí en ese momento a López fue que si ascendía con Argentino mi ilusión era dirigir la primera división de mi club, el que soy hincha. Y fue así , en la siguiente temporada me calcé el buzo de entrenador de Newell’s”, recordó.

El emblema y el distinto

Andrés Aibes, de pura cepa salaíta, dijo a su vez que “es muy lindo recordar aquel histórico ascenso, no me olvidaré nunca. Fue un gran salto que dimos con Tito y un plantel con hambre de gloria. Fuimos campeones por partida doble, ya que ganamos el Apertura 98 y el Clausura 99”, apuntó orgulloso el Chaqueño.

aibes.jpg Andrés Aibes, el emblema salaíto que tiene tribuna propia en el Olaeta.

"Aquel equipo estuvo integrado por jugadores del club y otros que llegaron de Newell's. Y Tito armó un equipazo" “Aquel equipo estuvo integrado por jugadores del club y otros que llegaron de Newell’s. Y Tito armó un equipazo con su cuerpo técnico. Jugábamos bien de local o visitantes, con varias goleadas. Argentino era el equipo de moda en esa temporada, era la admiración de todos los porteños”.

Y el hábil volante Faustino Mellado señaló que “haber sido parte de ese plantel no tiene precio y más sabiendo que la venía peleando desde muy abajo. En Argentino hice todas las inferiores y por eso es uno de los grandes recuerdos de mi vida”.