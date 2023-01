La demanda radicada en Santa Mónica argumenta que el director de la cinta, fallecido en 2019, les había asegurado previamente que no habría desnudos en una controvertida escena en un dormitorio , pero que una vez en el set de filmación los convenció de quitarse la ropa para esos cuadros.

Zeffirelli les había dicho a los protagonistas que usarían una malla color carne, pero luego cambió de planes y para convencerlos les mostró donde ubicaría las cámaras y se comprometió a no filmar sus partes íntimas, según narró a medios de Hollywood Tony Marinozzi, representante de Hussey y Whiting. Sin embargo, en la escena final se pueden ver las nalgas del actor que encarnó a Romeo y los senos de la joven Julieta.

romeo-juliet-1-2000-bbffce97023a4360b8fbfb0594a1ecd1.jpeg Los actores en 1968, cuando tenían 15 y 16 años respectivamente.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”, señaló el representante.

La demanda alega que los protagonistas sufrieron angustia mental y emocional en los 55 años que transcurrieron desde el estreno del filme y que por esa escena perdieron oportunidades laborales.

Ante la prensa, el abogado de los actores, Solomon Gresen, puntualizó que “las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse”.

“Estos eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de golpearlos. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar”.

Ocurre que la película tuvo un alto impacto al momento de su estreno y se hizo con varias nominaciones a los premios Oscar.

Curiosamente, en 2018, Olivia Hussey había defendido la escena del desnudo en una entrevista con el sitio Variety al señalar que “era necesario para la película” y había destacado el “buen gusto” de Zeffirelli en los cortes finales.

La denuncia a 55 años de ocurrido los hechos fue posible por la ley aplicada en California que suspendía temporalmente los límites temporarios para acusaciones de este tipo.