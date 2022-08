Comienza una semana clave para definir el nuevo valor del boleto de colectivo 

Rosario comienza este lunes a transitar una semana clave para definir el nuevo valor que tendrá el boleto del transporte urbano de pasajeros. En los próximos días se conocerá el estudio de costos que arrojará el valor “técnico” del viaje, que si bien no es vinculante, sí es un indicio al que el municipio presta atención a la hora de definir la tarifa. También habrá reuniones para discutir la situación del servicio en la ciudad, mientras se aguardan novedades desde Buenos Aires respecto a subsidios que serán clave para pensar en un ajuste o una continuidad de los $ 69,50 que cuesta hoy.

El jueves pasado, el intendente Pablo Javkin dijo que no iba a utilizar la potestad para aumentar la tarifa esta semana. Para decidir, el municipio espera la sanción en el Congreso de un aumento de los aportes nacionales al interior que los llevaría de 38 mil a 59.500 mil millones de pesos por mes, un escenario que podría alejar los fantasmas de una suba en el precio del pasaje en el marco de un proceso inflacionario cada vez más complicado.

Las facultades delegadas por el Concejo le permiten a Javkin ajustarlo en febrero, mayo, agosto y noviembre. El miércoles sería el último día en que el intendente podría decidir un incremento, pero desde el Palacio de los Leones revelaron que están buscando las alternativas legales para esperar la definición nacional. El instrumento podría ser emitir un decreto que reserve la potestad cedida para agosto por uno o dos meses más.

Si los recursos llegan como se estipuló en Diputados, el intendente no usará la facultad. Pero al mismo tiempo, quiere tener herramientas a mano si no se concreta lo estipulado para ejecutar la suba. La idea es que el plazo de agosto no sea una fecha límite.

Mientras tanto, el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) revelaría el nuevo estudio de costos entre jueves y viernes. El último valor de abril fue de 105,60 pesos. Algunas fuentes al tanto de las discusiones, adelantaron extraoficialmente que si se mueve la tarifa, no va a ser menos de 10 pesos. Es decir, habría un boleto de como mínimo 80 pesos. Pero todo quedaría igual si Nación envía más subsidios.

En este marco, el martes finalmente se realizará la reunión de la comisión de seguimiento de la emergencia del transporte, algo que reclamara en varias oportunidades la oposición en el Concejo. En el temario figuran recorridos, frecuencia, antigüedad de las unidades (algunas que circulan en la actualidad ya exceden lo convenido en el pliego), y otro tema crítico que son las complicaciones para recargar la tarjeta Movi en algunas zonas de la ciudad.

Otro problema sobre el que en algún momento deberá tomarse una resolución conjunta entre Nación, provincia y municipio, es la implementación del sistema Sube: “Para eso hace falta la compra de 700 canceladoras que permitan introducir el nuevo sistema en Rosario. Estamos dando vueltas hace meses para ver quién las compra. Ya Córdoba le pidió plata a la provincia y la Municipalidad con esa asistencia compró las 800 máquinas. Pero en Rosario se sigue dilatando”, señaló Carlos Cardozo, concejal y vicepresidente del EMR.

El encuentro se producirá el martes, a las 9, en las oficinas del Ente. Participará el directorio presidido por Rogelio Biazzi, y los representantes de la oposición Verónica Irizar (Partido Socialista), Silvana Teisa (PJ), Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Cardozo (Juntos por el Cambio).

Avanza la discusión por taxis

Hoy, a las 9, habrá una reunión de la comisión de Servicios Públicos del Concejo en la que se seguirá debatiendo el aumento de la tarifa de taxis. Los ediles ya escucharon a las cámaras de taxistas y remiseros, que llevaron sus propios estudios de costos, pero deben manejarse con el oficial que se conocerá entre jueves y viernes.

Según pudo averiguar La Capital, la posición tomada por los concejales es que 60 por ciento de una sola vez es “demasiado”. Extraoficialmente, una voz del Ejecutivo habló de garantizar el 50 por ciento en dos tramos, pero tampoco están de acuerdo. “El valor del taxi tiene que tener relación con la realidad económica de la gente. Podemos ahora hablar de 30 o 35 por ciento, y en diciembre reabrir la discusión si es necesario”, comentaron.

En tanto, a las 13 los ediles de la comisión de Seguridad recibirán al Sindicato de Peones de Taxis para tratar el tema de las mamparas antivandálicas y escuchar las observaciones del gremio. Hay una discusión sobre qué tipo de dispositivo está permitido, ya que algunos conductores tuvieron conflictos al hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde se las hicieron quitar para poder aprobar la revisión.