Zirulnik: "El acuerdo con el FMI no despeja la situación de vulnerabilidad externa"

Zirulnik explicó que el compromiso de girar u$s 7.500 millones garantiza dos desembolsos que tenía que hacer el FMI en agosto y septiembre para pagar sendos vencimientos de deuda con el propio organismo, de acuerdo al cronograma pactado cuando se refinanció, en 2021, el crédito de u$s 45 mil millones que tomó Mauricio Macri. Si el Fondo trababa esas transferencias, el gobierno se hubiera visto obligado a hacer esos pagos con reservas que no tiene.