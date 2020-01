Vicentín presentó una propuesta de pago a acreedores comerciales

La agroexportadora Vicentín comunicó ayer la primera propuesta formal de pago a sus acreedores comerciales desde que entró en default a principios de diciembre pasado. La firma difundió una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que contempla una cancelación inicial, plazos de hasta ocho años y un incentivo para quienes continúen vendiéndole granos. La deuda seguirá dolarizada y no habrá quitas.

A punto de cumplir dos meses en cesación de pagos a proveedores y acreedores financieros por un monto cercano a u$s 1.000 millones, la cerealera presentó ayer su primera oferta. Está orientada a regularizar la situación de su deuda comercial, de u$s 350 millones.

A través de una comunicación girada a los productores indicó que “está terminando de definir los términos de la APE para los acreedores por operaciones granarias anteriores al 1º de febrero de 2020”. Y dio sus trazos gruesos.

Toda la deuda quedará dolarizada, sin quita. Los créditos por negocios fijados/facturados en pesos, se dolarizarán al tipo de cambio del Banco Nación del 4 de diciembre (fecha en que anunció la suspensión de los pagos). Los negocios que no estén fijados/facturados,se fijarán según precio pizarra Rosario del 4 de diciembre pasado.

Se hará un pago inicial de 20% del crédito, con un mínimo de u$s 30 mil, o la suma menor a la que ascienda el crédito.

El 80% restante se pagará al final del año ocho, contado desde la homologación.

Sin embargo, quienes vendan mercadería a Vicentín podrán recibir pagos adelantados, a cuenta, por hasta un 16,6% por año. Esto implica que en seis años, en lugar de ocho, podrían recuperar todo. Como incentivo, Vicentin pagará un plus de u$s 7 la tonelada por la soja con entrega en abril/mayo/junio y de u$s 10 de julio a marzo. También pagará un bono de u$s 10 todo el año por el girasol y de u$s 4 dólares todo el año por trigo y maíz.

De acuerdo a fuentes de la empresa, el pago inicial de hasta u$s 30 mil cancela la deuda de 1.300 productores chicos que tienen entregas por menos de esa suma. “Queda que aprueben esta propuesta los corredores grandes, que son los que concentran la mayor parte de la deuda”, agregó.

También es clave el incentivo para que los proveedores vuelvan a entregar granos a la agroexportadora, que actualmente tiene todas sus plantas de molienda paradas. Hace una semana, la firma extendió la licencia al millar de trabajadores que ocupa hasta el 3 de febrero. La propuesta difundida ayer busca también despejar el temor que se había instalado en la cadena comercial respecto de una convocatoria de acreedores a partir del mes próximo. La firma, una de las principales exportadoras del país, suspendió pagos en diciembre por “estrés financiero“.