Vicentin: dictaron prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos por asociación ilícita

También aceptó las medidas propuestas para el resto de los imputados. Quince de ellos no podrán salir del país y deberán presentarse mensualmente en sede judicial. Los doce que ya estaban acusados de pertenecer a la asociación ilícita deberán depositar, además,una fianza de u$s 200 mil cada uno. Se trata de Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia. Los tres restantes, Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, tendrán las mismas obligaciones pero la fianza será de u$s 500 mil para cada uno.

Vicentin: el Tribunal no aceptó la "perimetral"

Lo que no aceptó el tribunal fue el pedido de la fiscalía de conformar una suerte “perimetral” para que los imputados de asociación ilícita y administración fraudulenta no intervengan, no ocupen cargos ni influyan en la gestión de Vicentin y sus empresas vinculadas, así como que no tomen contacto con el actual directorio.