El ex presidente Eduardo Duhalde advirtió ayer que si el gobierno "sigue las instrucciones del FMI "van a ser muy serios los problemas".

"Hay que cambiar. Estamos caminando en dirección contraria a la salida. La salida esta cada vez más lejana", sostuvo Duhalde en declaraciones radiales.

Más allá de alertar sobre el peligro de seguir el manual del FMI, Duhalde opinó que el gobierno "tenía que ir al Fondo Monetario porque no había posibilidad de crédito".

"Creo que tenía que ir pero no aceptando las propuestas, que son una locura", aseveró.

Luego recordó que cuando fue presidente su gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional, aunque aclaró que "ese momento no es el momento de ahora".

"La situación no es tan dramática como en su momento. No presumo ser el dueño de la verdad. Creo que el gobierno tenía que ir al Fondo porque no había posibilidad de crédito. Creo que tenía que ir pero no aceptando las propuestas, que son una locura", apuntó.

Por otra parte, Duhalde volvió a proponer al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato presidencial del peronismo para confrontar en las elecciones del año que viene con Cambiemos.

"Tengo el peronómetro, y el próximo presidente va a ser Roberto Lavagna. Le saca 25 puntos a Cristina en todas las encuestas.

Ninguno tiene la experiencia de Lavagna. No hay otro candidato con tanta fuerza", remarcó.

Y agregó: "Estoy convencido que a Lavagna lo va a votar gente que votó a Macri, no tiene contra".