Una familia rosarina necesitó casi $178 mil para cubrir sus gastos básicos en septiembre

El dato surge a partir del relevamiento realizado por el Cesyac. No obstante, en los supermercados ya reciben subas de entre un 10% y 12% para octubre.

"Durante septiembre, hubo subas en todos los rubros donde se destaca el servicio de energía eléctrica, con un 33,48%, el gas con el 22% y las expensas, que se incrementaron un 10%. En lo que refiere a la alimentación, constatamos subas en frutas y verduras en un 15%, la carne en un 4% y los comestibles envasados en un 1%. En tanto que en los medicamentos hubo un alza del 3,17% y en transporte se midieron subas del 22% en colectivo, en taxis y remises un 35% y un 0,72% en el precio de las naftas para aquellos que se desplazan en vehículos particulares", precisó Pandullo.

Asimismo, sostuvo que "lamentablemente aún no vemos una baja sostenida en el costo de la canasta y el ritmo inflacionario sigue siendo muy elevado. El panorama no es muy bueno para octubre como consecuencia de aumentos en transporte, impuestos municipales y servicios como telefonía móvil, prepagas y combustible, lo cual avizora un mes bastante complicado".

Supermercados

Desde la Cámara de Supermercadistas de Rosario, en tanto, Juan Manuel López Raído le comentó al programa "Todos en La Ocho" que "a diferencia de septiembre, que cerramos en un 8%, estamos percibiendo a partir de la primera semana de octubre entre un 10% y 12% de aumento en algunos productos que tienen que ver con lácteos, aceites, huevos y verduras y frutas, que también obedece a un problema estacional. También hay aumentos significativos en bebidas y cortes de carne, es decir que afecta a la canasta básica".

En consonancia con el relevamiento realizado por el Cesyac, López Raído admitió que este período inflacionario que atraviesa el país "es inédito, donde consultoras privadas y el propio Indec marcan una proyección inflacionaria del 100% al final del año de forma interanual (diciembre 2021 e igual mes en 2022)".

"Esto no se veía desde principios de la década del 90, después de la hiperinflación", acotó, aunque rápidamente aclaró que "no estaría bueno alertar al consumidor en ese sentido, porque no es lo que está pasando, pero sí que estamos en un grave problema".

A la hora de graficar las exponenciales subas, apuntó que "en los programas de precios de contención, como Precios Cuidados y Precios Santafesinos, tuvimos un 9% de variación de precios en un trimestre. Pero por fuera de ellos, la escalada de precios es realmente significativa, lo cual está tirando por la borda esos programas de contención. Porque la lista de precios de distintos proveedores está muy por encima de lo que se había pactado para los productos que están dentro de un programa de contención”.

“La realidad nos muestra que la inflación corre por encima de todo programa de subsidios que se hayan implementado. Y hay una reducción en el poder de compra de los consumidores, que compran en menor cantidad, se vuelca a las ofertas de todo tipo de producto y elige segundas o terceras marcas”, concluyó.