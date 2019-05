En la víspera del paro general de transporte previsto para hoy, los gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) llegaron a un acuerdo de diálogo con el gobierno y levantaron la medida de fuerza, por lo que los servicios de colectivos, micros, trenes, fluviales y aviones se prestarán con normalidad. No obstante, mantienen su adhesión a la huelga nacional del próximo 29 de mayo convocada por la CGT en contra de las políticas de la administración de Mauricio Macri.

El arreglo llegó después del mediodía, en el marco de un encuentro en el Centro de Convenciones de la Casa Rosada entre los sindicatos de la confederación que conduce Juan Carlos Schmid y los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, de Transporte, Guillermo Dietrich y el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio. Se convino crear una mesa de discusión que dentro del período de sesenta días corridos discutirá la liquidación de los días feriados del impuesto a las Ganancias a los asalariados del sector, que habían decidido no prestar servicios durante los feriados ante lo que consideran una injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras.

El jueves 30 de mayo, a partir de las 15, la Mesa Técnica celebrará su primera reunión en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, de acuerdo a lo consignado en un comunicado por los gremios ferroviarios de la Fraternidad, Unión Ferroviaria y los Señaleros. Esta instancia de negociación estará integrada por representantes de las carteras de Producción y Trabajo, Transporte, y la Catt, señalaron fuentes de la cartera de Producción. Asimismo, fuentes del ministerio que encabeza Sica dijeron que "de conformidad con las eventuales necesidades técnicas, podrán ser convocados representantes del sector empleador y de otras áreas del Estado".

El martes, voceros de la confederación habían advertido que "el gobierno no ofrecía ninguna respuesta y sólo propuso continuar el diálogo". También reseñaron que la discusión por la aplicación del impuesto a las Ganancias ya lleva cuatro años y, en diciembre de 2015, el reclamo generó la primera huelga nacional de 12 horas.

Ante "la falta de respuestas de parte de los funcionarios", alegada por los gremios, La Catt se aprestaba a declarar medidas de fuerzas durante los feriados del 20 de junio, el 9 de julio y los que sigan hasta finalizar el año. La Confederación debió aclarar que "la protesta del sábado no implicaba un paro nacional sino la no prestación de servicios", ya que "los trabajadores, como estipula la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), harán uso de la opción de descansar el día feriado". "Ese día debe ser cobrado porque no se trata de un paro sino de un feriado. Es un derecho constitucional e internacional. Es inadmisible que los trabajadores concurran a prestar servicios cuando buena parte de esa paga la absorbe Ganancias", consideraron.

A partir del acuerdo de ayer y durante los 60 días de discusión, "no llevarán a cabo medidas de fuerza en los días feriados", tal como lo confirmó el secretario general de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández. Por lo tanto, durante el feriado de hoy se prestarán normalmente los servicios de trenes, colectivos, micros, fluviales y aviones, ya que las Asociaciones Argentina de Aeronavegantes (AAA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) están adheridas a la Confederación del Transporte.

Impacto salarial

El 1º de mayo pasado se realizó el primer paro nacional por el conflicto que desalienta a los empleados del sector a trabajar los días feriados, porque el plus que cobran por esa jornada lo terminan perdiendo con los descuentos en concepto de Ganancias. La mesa recientemente conformada analizará precisamente el impacto de ese gravamen en los salarios de las distintas actividades del transporte, de las cuales la ferroviaria es la más afectada.

"Vimos algunas de las modificaciones que se habían producido en el transcurso del año y por ahí cambiaron la percepción respecto del impacto real sobre el salario de los trabajadores y la cantidad de afectados. Viendo esos números concretos, decidimos conformar esta comisión", expresó Sica tras el encuentro de ayer con la Catt.

El ministro de Transporte de la Nación, en tanto, dijo que "estos sesenta días que tenemos nos permiten trabajar con tranquilidad y que la gente tenga el servicio de transporte sin ningún problema", concluyó Dietrich.