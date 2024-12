Subió el dólar y el Banco Central se desprendió de USD 179 millones

Bolsa y bonos

El S&P Merval, en cambio, cerró en terreno positivo, con acciones que llegaron a trepar hasta 9,5 %, al tiempo que los bonos en dólares se recuperaron y el riesgo país se mantuvo prácticamente sin cambios, en una jornada positiva en la bolsa de Nueva York.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaron con mayoría de alzas: los que más subieron fueron el Bonar 2035 (+0,9 %), el Global 2046 (+0,7 %), y el Bonar 2030 (+0,6 %).

Negociaciones con el FMI

Aunque oficialmente le restó importancia al movimiento cambiario de los últimos días, el gobierno confirmó que apura un acuerdo con el FMI para obtener créditos por al menos USD 12 mil millones. Ese objetivo se enfrenta ahora a una encrucijada, ya que el presidente electo de EEUU Donald Trump nombró a Mauricio Claver Carone como encargado de las relaciones con América latina.

El futuro funcionario fue presidente del BID y fue una pieza clave parar que el Fondo Monetario Internacional le diera a Maurico Macri y Luis Caputo el demencial crédito de USD 57 mil millones en 2019, que todavía pesa sobre la economía argentina. El caso es que Claver Carone está enemistado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y hace algunos meses criticó las expectativas del presidente sobre un acuerdo con el Fondo de características similares a aquel megapréstamo.

Denuncia penal

En otro orden, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió el lunes efectuar una denuncia penal contra la empresa Surcos SA, proveedora de insumos para el sector agrícola, luego de que incumpliera con el pago de sus deudas de corto plazo. Cinco días atrás, el organismo había dispuesto la suspensión de los valores negociables emitidos por la compañía. Los movimientos financieros de Surcos despertaron las sospechas.

A principios de noviembre, la empresa emitió obligaciones negociables (ON) en moneda extranjera clase A y B por un total de USD 16,67 millones, y ON clase C por $3.078 millones. Pero, apenas unas semanas después, inició una serie de incumplimientos en compromisos asumidos previamente.

Adiós al impuesto País

Después de cinco años de vigencia, durante los que recaudó unos USD 17.300 millones, el Impuesto para una Argentina inclusiva y Solidaria (País) cerró su ciclo el lunes. Creado por Alberto Fernández al inicio de su gestión, el tributo cumplía tanto una función fiscal como cambiaria, al encarecer principalmente la compra de divisas. El gobierno de Javier Milei lo subió apenas asumió y luego lo bajó. Finalmente, lo dejó caer en la fecha de vencimiento prevista cuando fue creado.

Según señala en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el impuesto habrá pasado por la historia y dejará una recaudación equivalente a USD 17.300 billones. Según indica la consultora privada, este año aportó el 1,1 % del PBI. Fue el mayor de todos. En 2020, que fue el primer año de su aplicación, dejó 0,5 %; en 2021, 0,24 %; 2022, 0,42 % y en 2023, 0,80 % del PBI.

El impuesto ya no se cobra a las nuevas importaciones a partir del 23 de noviembre pasado. La desaparición del impuesto a la compra de dólares tendrá un rol importante a lo largo del año próximo, ahora que se va a hacer extensivo a servicios que juegan de manera importante en el bolsillo del público, como son las plataformas de streaming, aplicaciones de celulares y licencias para el uso de software.

Para los gastos con tarjeta de crédito en viajes en el exterior el tipo de cambio continuará unos $230 por encima del dólar o MEP y $200 más caro que el dólar blue. Hasta la semana pasada la distancia entre el dólar tarjeta y los paralelos era superior a los 500 pesos.

El dólar ahorro, aquel que se puede adquirir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de bancos o home banking, con un límite mensual de USD 200, tendrá cambios. Para calcular su valor, se sumaba al tipo de cambio oficial minorista ($1.041) un 30 % de impuesto País y un 30 % de percepción a cuenta de Ganancias. Sin el impuesto País, el valor del dólar ahorro pasaría de $1.682,66 a $1.177,86.