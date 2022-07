Silvina Batakis descartó una devaluación y aseguró que el dólar "está en niveles competitivos"

En declaraciones a El Destape Radio, la ex funcionaria de la provincia de Buenos Aires indicó: “A ninguno nos gustaría tener este diálogo con el FMI, pero hay un acuerdo y como argentinos tenemos que cumplirlo”.

Asimismo, afirmó además que "los salarios no son la causa de la inflación" y que el propósito del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, aunque advirtió que "eso va a llevar tiempo".

Silvina Batakis, flamante ministra de Economía de Argentina camina junto al presidente Alberto Fernández en los jardines de la Quinta de Olivos luego de la primera reunión con la máxima autoridad del país.

"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses", manifestó, en declaraciones en las que recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".

En ese sentido, afirmó que "la multicausalidad es una palabra muy linda", pero se deben "identificar las causas y hacer una ponderación". Y explicó: "La inercia es una de las causas y es entendible, porque la sociedad naturalmente trata de preservar el poder adquisitivo de los ingresos".

"Lo que no se puede admitir son los movimientos especulativos, como dijo un supermercadista (Federico Braun)", afirmó Batakis, y advirtió: "No vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo, no se resuelve la inflación en 5 minutos. No es una pavada como decían en la gestión anterior, es un tema de larga tradición en Argentina".

"Esperar que una Secretaría de Comercio por sí sola controle los precios sería ingenuo", agregó la titular del Palacio de Hacienda, señaló que algunas causas de la inflación "son de mediano plazo" y admitió que aspira a "agrandar el espacio productivo" con la incorporación de tierras y obras como el gasoducto Néstor Kirchner.

Se trata de la segunda aparición en los medios de Batakis como titular del Palacio de Hacienda en menos de 24 horas, luego de la primera entrevista que le concedió a C5N este lunes por la noche.

Desde el FMI, un vocero expresó: "Esperamos trabajar con la ministra Silvina Batakis y su equipo para continuar apoyando a la Argentina y su gente a fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar sus profundos desafíos para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo".