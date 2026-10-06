Según una encuesta, el desempleo es el principal problema del país

El último monitoreo nacional realizado por la consultora Management & Fit mostró un crecimiento de la preocupación por el futuro laboral. Desplazó al aumento de precios como principal problemática a atender

La situación laboral sube al tope entre las preocupaciones de los argentinos.

La desocupación es el principal problema del país para los argentinos. Así lo señaló la consultora Management & Fit en el informe con los resultados del monitoreo nacional de opinión pública realizado en septiembre.

El 19,8% de los consultados señaló que el desempleo es la principal problemática que enfrenta el país. Esta opinión subió 2,2 puntos en relación a la medición de julio y desplazó al segundo lugar al aumento de precios y tarifas, que cedió 3,5 puntos en dos meses.

La principal preocupación personal, en tanto, es la dificultad para llegar a fin de mes. Aunque se mantiene al tope de la medición, ese ítem disminuyó dos puntos respecto de julio.

En segundo lugar se ubica la preocupación por los bajos ingresos. En la tabla aumenta la incertidumbre por falta de trabajo, la dificultad para alquilar y la inseguridad de perder el trabajo.

Las dificultades económicas suman el 69.1 % de las menciones. Esto significa que 7 de cada 10 personas dicen que su principal problema personal es de índole económico. Según Management & Fit, el 52,4 % de las familias consultadas reportó que tiene dificultades para cubrir sus gastos.

La morosidad

La morosidad consolidada del crédito pendiente de pago entre las personas pasó del 3,6 % a 17,5 % entre diciembre de 2024 y junio de 2026. Subió por veinte meses consecutivos.

En tanto, la evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 16,8 %, mientras que la negativa asciende al 56,7 %. Esta disconformidad subió 1,9 puntos respecto de julio. La situación económica personal se presenta como negativa para el 39,3 %.

Préstamos frenados

Los préstamos personales alcanzaron un saldo de $ 22,3 billones en septiembre y registraron una caída real del 0,1 % mensual y del 7,9 % anual. El retroceso acumula once meses, según señaló la consultora First. Según el análisis, la mora y las condiciones poco atractivas de tasas y plazos frenan la demanda, mientras el sector financiero concentra sus esfuerzos en recuperar clientes en mora.

En septiembre el saldo total de préstamos en pesos al sector privado aumentó 0,3 % mensual real pero una disminución anual del 1,4 %. Para calcular la variación real, estimamos el IPC de septiembre (aún no publicado por el Indec). Según estudios económicos difundidos en medios, sería de aproximadamente 1,9 % mensual y 33,2 % acumulado en 12 meses.

“Por segundo mes consecutivo, tenemos un crecimiento real muy modesto, las operaciones con tarjeta de crédito, las prendarias e hipotecarias, aportaron al saldo positivo, pero no alcanza para igualar, en términos reales, la cartera de hace doce meses¨, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Los préstamos comerciales cayeron 0,3 % mensual pero crecieron 3,5 % anual.