Sciara: "Las propuestas de Milei nos recuerdan al programa menemista de los 90"

“Las propuestas de Javier Milei nos hace recordar muchísimo al programa menemista de los años 90”, dijo el también ex ministro de Economía de Santa Fe, para quien “su actitud es de reacción frente a lo que él llama un modelo colectivista, con una mirada muy particular porque es ahistórica”, relató. El docente universitario repasó el pensamiento del candidato más votado en las última Paso. El líder de Libertad Avanza asegura que se nutre de las ideas de la Escuela Austríaca, una vertiente surgida en ese país europeo en 1871 como una teoría económica basada en la subjetividad del valor y en la cual los fenómenos sociales se explican por las acciones individuales. Sin embargo, para el economista rosarino, el candidato “está más cerca de la variante de la Escuela de Chicago” que dominaron el escenario económico de América latina en los años 90 y tuvieron en Argentina su expresión más clara en el menemismo. desde su punto de vista, sus propuestas “son totalmente inviables”.

El señaló muchas veces que su mentor es Alberto Benegas Lynch. Este economista es uno de los fundadores en Argentina de la Escuela Austríaca. Precisamente en los años 30 ellos trajeron al país a los dos grandes exponentes de esa corriente. No a su creador, que fue Carl Mengers en Austria, ino a Ludwing Von Mises y a Friedrich Hayek, que son los sostenedores, propulsores y expansores de esta teoría, que surge en el año 1871 cuando aparece una reacción contra el clasicismo y la teoría del valor trabajo. En ese momento esta escuela propugna la teoría del valor subjetivo y la corriente de la utilidad marginal. Es una reacción teórica que tiene un gran contenido ideológico contra los clásicos ingleses y, particularmente, contra Marx. A partir de ahí, aparece un tremendo subjetivismo y la preponderancia del individuo desde el punto de vista económico, el famoso «homo economicus», y el mercado como el gran asignador de recursos. Precisamente en los años 20 hay una gran discusión entre Von Mises y Oskar Lange _ un economista polaco_ acerca de la capacidad del sistema de precios y el mercado como asignador de recursos, contra el sistema de planificación. Esta es la escuela que soporta a Milei y esto ha devenido después en cierta ortodoxia. Precisamente los asesores de Milei son todos del Cema (Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina). De hecho, Carlos Rodríguez fue asesor de Carlos Menem y precisamente las propuestas de Milei nos hacen recordar muchísimo al programa menemista de los años 90. Su actitud es de reacción frente a lo que él llama un modelo colectivista. Aquí tiene una mirada muy particular, es ahistórico. Ante el modelo colectivista que supuestamente él dice ha regido a la Argentina durante los últimos 100 años, el plantea el modelo de la libertad. Entonces los tres principios básicos son la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

No. Para nada. Eso es una exacerbación de la libertad individual y es una provocación. Creo que Milei ha sido un gran provocador y esto le ha dado muchos beneficios. Ese carácter está sumado a todos los exabruptos que menciona, que incluso sus propios sostenedores no los desmienten pero sí dicen que son un plan para el futuro como si hubiera un segundo mandato si gana el primero. Cosas como hablar de la portación de armas, la venta de órganos, incluso del propio voucher educativo. Por supuesto esto no está en estas corrientes como la Escuela Austríaca. Son corrientes serias. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo acerca de su estructura lógica, pero no tienen planteos de tales características.

Milei asegura que en muchos lugares esto se implementa. Para ubicar los fundamentos de la Escuela Austríaca en experiencias históricas concretas ¿Dónde están las huellas de ella en políticas económicas concretas de países exitosos?

Me parece que hay una exageración sobre esto. Milei tiene una lectura muy particular acerca de la geopolítica y de la geoeconomía. Está llamando comunistas a países que no tienen nada que ver con el comunismo, como si el comunismo hubiera existido alguna vez en algún lado. Pero, esa es otra discusión. En mi opinión hubo alguna utilización de esta corriente que él expresa en la variante de la Escuela de Chicago. Ahí si uno podría decir que la variante de la Escuela de Chicago, que tiene mucho que ver con el consenso de Washington, fue la que terminaron aplicando los «Chicago's boy» en Chile o la que influyó en ciertos análisis muy ortodoxos por parte de las economías capitalistas desarrolladas, pero no se trata ni de Alemania, ni de España, por ejemplo. Esto está muy relacionado con la ideología y con el sendero y el objetivo de largo plazo que cada uno se propone.

En el caso de la experiencia chilena, para citar una más cercana, esa “libertad” se aplicó en una dictadura.

Sí claro. Algunas de las propuestas como vida, libertad, derecho de la propiedad, me suena mucho a lol que proponía la extrema derecha chilena con el movimiento Patria y Libertad, en la época de Allende. Pero hablando de propuestas concretas están mucho más cerca a las propuestas del Banco Muncial del 89 o las del Cema. Pero usa ciertos instrumentos de manera extrema. Por ejemplo, la dolarización, o la idea de aniquilar el Banco Central como el extremo de la emisión monetaria. Es importante pensar qué pasa si no existe el Banco Central frente a situaciones como las que ocurrió con la crisis de 2008 por la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, donde la banca de inversión no estaba regulada y ocurrió la burbuja que derivó luego en esa situación. Son experiencias que hay que analizar históricamente para no ilusionar con estas propuestas que tienen mucho más que ver con la provocación que con la factibilidad.

En el trasfondo de todas las propuestas económicas está la idea de una ausencia o corrimiento del Estado. ¿Cómo se articula con el sector empresario argentino más fuerte, que es socio del Estado en muchos negocios?

Yo creo que allí está encontrando alguna reacciones adversas. Y esto tiene que ver con la formación del capitalismo argentino. No se puede ser ahistórico. Incluso la propia historia del capitalismo demuestra que precisamente las condiciones de la competencia son las que terminan generando otras formas de competencia, como la monopólica. Yo creo que querer volver a la supuesta competencia perfecta de inicios del capitalismo es retrógrado. Es realmente estar pensando en conceptos y en estructuras y sistemas casi antidiluvianos. En este sentido, me parece que hay allí una exageración acerca de las bondades del mercado, como si el mercado hoy no existiese en nuestro país. Hoy existe y también existe un Estado regulador. La postura de Milei, cuando uno lee su programa, tiene mucho que ver con el Consenso de Washington, es casi un calco especialmente en lo que respecta a las reformas laborales, tributarias, del sistema previsional, las privatizaciones y la vuelta a un mercado libre con un Estado gendarme al estilo del que planteaba Adam Smith a mediados del siglo XVIII. Ha pasado mucha agua bajo el puente. El capitalismo no es el mismo que en la época victoriana y evidentemente hoy tenemos fuerzas sociales, sindicales, empresariales muy fuertes, muy arraigadas, que tienen que ser tomadas en consideración. Además de tener que respetar la Constitución y aprobar muchas reformas vía leyes. Allí hay otro punto central. Tener a su favor la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores no creo que sea fácil para Milei si llega a ganar y esto conlleva oposiciones muy fuertes acerca de sus grandes reformas, que además hay que leerlas con detenimiento. Porque en los programas televisivos parecía que todo se hacía instantáneamente y hoy, cuando uno las mira detenidamente, hay cosas que son de primer orden, de segundo y tercer orden, que van a tardar dos años o más años e incluso demandarán un segundo mandato. De todas maneras, aunque el tiempo sea largo, no quita que haya propuestas que son totalmente inviables.

Detallabas brevemente la estructura del capitalismo en Argentina, que además está permeado por una pobreza que abarca al 40% de la población y la presencia del narcotráfico que en muchos casos atempera el desborde social ¿Cómo analizás ese fenómeno?

Sí totalmente. En el caso argentino estamos viviendo y estamos sufriendo en la actualidad la penetración del narcotráfico. Pero ligado con las propuestas de Milei sobre dolarización hay algo interesante para aportar. Ecuador, un país que dolarizó su economía, se ha transformado en el primer exportador de cocaína y esto tiene mucho que ver con la dolarización, que destruyó su estructura productiva y, como el flujo de dólares tiene que tener alguna fuente, la encontraron con la cocaína, además de las remesas de los emigrantes ecuatorianos. Pero el problema del narcotráfico, el lavado de dinero, en esta actualidad del capitalismo argentino, es un elemento que mueve muchísimo dinero y que seguramente las próximas autoridades tendrán que tomarlo muy en cuenta.