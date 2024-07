Rosario y la región quieren potenciar el desarrollo de parques industriales

“Habrá un ciclo de charlas para debatir sobre el ordenamiento territorial, la cuestión normativa del código civil y comercial que afecta el desarrollo de algunos parques y se está planteando la idea de trabajar con legisladores nacionales alguna modificación porque en algunos casos bloquea el desarrollo de los parques”, apuntó Aviano sobre la norma que complica el desarrollo de las áreas industriales al considerarlas como consorcio y propiedad horizontal.

Durante el evento habrá un capítulo especial sobre inteligencia artificial y también se hablará sobre transición energética y temas ambientales, contó Aviano. La problemática del tratamiento de los afluentes es uno de los ejes de gran interés y la convivencia de los parques con la ciudad. “En toda la región son temas que tenemos que acompañar”, precisó.

Aviano, además, consideró que para tener una mejor dinámica en la región es fundamental trabajar entre el sector público y el sector privado. Acá aparece un tema central que tiene que ver con la infraestructura. “No es un parque sí o un parque no, o pensar lo ambiental y urbanístico si no pensar la infraestructura. Al oeste de Rosario se van a ir consolidando enclaves industriales y productivos que bien ordenados y planificados para los próximos años, las cuestiones de conectividad que se necesitan y la convivencia con lo hídrico y lo ambiental van a funcionar bien. Hay una nueva mentalidad en el privado de que esto se requiere y en el público de que hay capacidades que se tienen y otras que no está teniendo y por eso es necesario articular con el privado”, resaltó y apuntó que en un contexto de obra pública limitada es fundamental la sinergia y que algunas infraestructuras las invierta el privado y algunas las garantice el Estado.

En ese sentido, se entusiasmó con que “hay indicios de que desde el privado se entiende que hay que poner y desde lo público hay que darle cierre a cuestiones pendientes, que tiene que ver con lo hídrico pero con conectividad también”.

Por su parte, Patricio Arpini, vicepresidente de Cocir y miembro organizador del Elisfe resaltó: “No tenemos dudas que va a ser uno de los eventos más importantes del año, donde se va a presentar toda la oferta inmobiliaria de parques industriales, todos los desarrollos y se pondrá en valor al sector que interviene en el sistema industrial y productivo de la provincia, También se va a convocar a toda la demanda representada por empresas que quieran instalarse y están buscando nuevos espacios”.

Arpini remarcó el valor agregado de la alianza estratégica con el IDR, afirmando que van a aportar muchos más recursos que sin lugar a dudas potenciarán el evento. Adelantó que durante el evento se presentarán nuevos parques industriales y nuevos proyectos industriales que llegarán a Rosario y la región.

Encuentro para potenciar la región

El objetivo del Encuentro Logístico e Industrial de la provincia de Santa Fe es mostrar todo el potencial que tiene Rosario y su zona metropolitana para el desarrollo y crecimiento de estas actividades. En la actualidad, la región se posiciona como el principal polo productivo del país, por los recursos con los que cuenta y las vías de comunicación terrestre, aéreo y marítimo que nos conectan con todo el mundo. También, por los recursos humanos capacitados y especializados, la infraestructura de servicios, y la amplia oferta de inmuebles aptos para empresas. Sumado a, las áreas y parques industriales que se desarrollan en toda la zona, los beneficios impositivos y las promociones industriales, y una amplia lista de ventajas para las empresas que busquen radicarse aquí.

En este evento se podrá en un sólo lugar toda la oferta de espacios para instalar las empresas, se conocerán las ventajas y oportunidades de invertir en esta región, y se presentarán nuevos desarrollos de áreas y parques industriales ubicados en las distintas localidades que la integran. Además, se ofrecerán soluciones para adquirir terrenos y construir galpones, y empresas de distintos rubros relacionados con el sector expondrán sus productos.

Sumado a todo ello, los disertantes más prestigiosos del sector expondrán sobre temas de gran interés para los actores de este rubro. Mientras que, organismos estatales estarán atendiendo a quienes requieran información de beneficios y promociones industriales tanto a nivel local (municipios y comunas) como a nivel provincial.

El encuentro está dirigido a todo el empresariado local y nacional, en especial a aquellos que busquen instalarse y desarrollarse en esta región. Más información en https://elisfe.com.ar/

Foro regional de parques industriales y productivos

Por otra parte, el Foro Regional de Parques Productivos (ForPP) surge como una iniciativa en el año 2024, respondiendo a la creciente necesidad de establecer estrategias colaborativas entre el sector privado y el sector público. Este espacio se posiciona como un ámbito ideal para la convergencia de iniciativas y esfuerzos destinados a consolidar políticas activas que impulsen la radicación y fortalecimiento de los parques productivos en todas sus dimensiones, ya sean industriales, comerciales, logísticos, o científico-tecnológicos o mixtos, en las diversas regiones productivas del país.

La esencia de esta propuesta reside en abordar integralmente las demandas del entorno, enfocándose en la formulación de propuestas de mejora estructural, reformas normativas y adecuaciones organizacionales. Se pretende así generar un impacto significativo en la eficiencia y competitividad de los parques productivos, considerándolos como motores fundamentales para el desarrollo económico y tecnológico de las regiones.

Este espacio no solo busca ser un foro de discusión, sino también un catalizador de acciones concretas. A través de mesas de trabajo, conferencias magistrales y espacios de networking, se fomentará el intercambio de conocimientos y experiencias, permitiendo la identificación de oportunidades de colaboración y la construcción de alianzas estratégicas entre los participantes.

El ForPP se erige como un punto de innovación y progreso, impulsando la creación de un ecosistema empresarial dinámico y competitivo. Con la visión de fortalecer la infraestructura productiva y tecnológica de la región, este evento se presenta como un compromiso conjunto para avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible. Más información en https://parquesproductivos.com/