Entre diciembre del año 2021 y noviembre del año 2022, se ha pagado más en concepto de intereses del stock de deuda del Banco Central, que el déficit del sector público nacional.

Esto nos lleva a pensar que el Estado nacional atraviesa una crisis de credibilidad y confianza, ya que, al no conseguir financiamiento genuino en el mercado, debe recurrir a la emisión monetaria para financiar al sector público.

En los últimos 12 meses la emisión del Banco Central habría ascendido a $ 2,50 millón de millones, mientras que el resultado fiscal fue de $ 2,69 millón de millones.

Estamos en un escenario muy similar a los años 80 en donde el Estado no conseguía financiamiento y abusaba de la emisión monetaria para resolver este problema.

Argentina reestructuró la deuda pública y consiguió un acuerdo con el FMI, sin embargo, la incapacidad de los gobernantes para equilibrar las cuentas públicas y conseguir financiamiento genuino nos llevó a un deterioro muy grande de los indicadores financieros, que nos coloca con una inflación de 3 dígitos.

Si bien, se derraman litros de tinta para explicar que el problema es el déficit fiscal, si hoy el gobierno lograría superávit fiscal, es altamente probable que tampoco consiga financiamiento genuino para incrementar las reservas, ya que la falta de confianza en los gobernantes es manifiesta, y durante toda la gestión no se conoce la colocación de un bono en el exterior o la llegada de dólares frescos para recomponer reservas.

De cara al año 2023 nos encontramos que el gobierno nacional está agotando los recursos provenientes de las retenciones de trigo y maíz, ya que les adelantó su cobro y no formarán parte de ingresos fiscales el próximo año. Por otro lado, el gobierno les pidió a las grandes empresas un adelanto del impuesto a las ganancias, que serán más pesos a ingresar en el corto plazo, pero menos recaudación en el año 2023.

Problemas para el 2023

La caída de ingresos para el año 2023 es preocupante, por ello el gobierno estaría trabajando en implementar un posible blanqueo de capitales. Si bien nadie desea blanquear dinero porque es oneroso y hay una manifiesta falta de confianza, las versiones de un acuerdo con Estados Unidos para conocer las cuentas bancarias de argentinos en dicho territorio, podrían ablandar a más de un contribuyente con dinero informal en el país del norte.

El ministro de Economía, Sergio Massa firmaría un acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información, lo que dejaría en evidencia a más de un contribuyente que pícaramente llevó dinero al país del norte y que omitió declararlo en la República Argentina.

El contribuyente que ingresó en el blanqueo del año 2016, y es encontrado en falta en los años sucesivos, tendrá como penalidad que perderá los beneficios de los blanqueos anteriores, algo que puede resultar muy oneroso para los contribuyentes.

La posición de Inversión Internacional de Argentina nos indica que en el exterior hay activos por U$S 419.558 millones, de los cuales U$S 43.352 millones están colocados en inversiones directas, U$S 75.444 millones en inversiones de cartera, U$S 257.975 millones en otras inversiones (mayoritariamente depósitos en bancos) y U$S 42.787 millones son las reservas del Banco Central, estos datos son al segundo trimestre del año 2022.

Se estima que el dinero informal en Estados Unidos ascendería a una suma mayor a los U$S 100.000 millones, si se efectuaría un blanqueo de capitales exitoso, con una tasa de imposición del 10% sobre el capital en el exterior, el gobierno podría recaudar la friolera de U$S 10.000 millones. El déficit primario de la Tesorería rondaría esta cifra.

Conclusiones

Vamos a un acuerdo con Estados Unidos que regirá desde el año 2023 y se dará en el marco del FACTA la ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras, esto implica que Estados Unidos informará a la AFIP de las cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos (no se revela el secreto bancario, solo el nombre de la persona que tiene la cuenta en el exterior). Esto Argentina podría conocerlo a partir del mes de septiembre de 2023.

Para no generar un problema de dimensiones desconocidas, el gobierno pondrá a disposición de los contribuyentes un blanqueo de capitales durante el año 2023 para no caer en penalidades severas para quienes llevaron adelante estas picardías. Los que pagaron los impuestos como corresponde no tiene ningún beneficio nunca, las arbitrariedades de la Argentina.

Los ingresos fiscales del blanqueo le permitirían al gobierno nacional cumplir con las metas fiscales del FMI y armar un plan platita de cara a las elecciones. Por otro lado, detendría la emisión desbordante del Banco Central, ya que disminuiría el déficit, y hasta habría lugar para algún ingreso de capitales en el marco del blanqueo.

Estados Unidos le estaría dando una gran ayuda al gobierno argentino para estabilizar la economía e iniciar un sendero de normalización en las cuentas públicas y los compromisos con los organismos internacionales.

Nunca un gobierno argentino logró un acuerdo de esta magnitud con Estados Unidos, claramente vuelven las relaciones carnales con los americanos, como sucedió en algún momento de la década del 90.

El acuerdo con Estados Unidos se firmaría durante el mes de diciembre, esto y la ley de blanqueo a tratarse en el Congreso son vitales para estabilizar las cuentas públicas y la emisión descontrolada. Si esto no ocurre el pronóstico de suba de los dólares alternativos es muy elevado, en caso contrario habrá que ir recalculando lo que pueda suceder en el año 2023.