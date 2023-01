Perotti y el ministro Costamagna recibirán a dirigentes de Carsfe y Confederaciones Rurales Argentinas

>>Leer más: Se perderán u$s 10.425 millones por el efecto de la sequía en los granos

Las pérdidas económicas por el impacto de la sequía sobre las cosechas de soja, maíz y trigo podrían alcanzar los u$s 10.425 millones, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La entidad recortó la estimación de producción de la campaña agrícola 2022/23 en 28,5 millones de toneladas, como consecuencia del estrés hídrico que sufrieron estos tres cultivos. Y aclaró que la pérdida de ingresos netos de los productores no se revertirá aunque ocurra una recuperación en los precios de los commodities.

De ese total, se prevé que las pérdidas del sector productivo en hectáreas cosechadas alcance los u$s 8.530 millones, mientras que en hectáreas sembradas y no cosechadas se ubique en u$s 757 millones y en hectáreas no sembradas por falta de humedad en u$s 1.139 millones.