Se perderán 10.425 millones de dólares por el efecto de la sequía en los granos

“Cuando hablamos de la pérdida de ingresos netos del sector productor nos referimos a la diferencia entre el margen neto del productor que éste estimaba al momento de la siembra, con un rinde promedio en condiciones climáticas normales, y el que se prevé a la fecha, como consecuencia de la sequía”, explicaron los analistas de la BCR.

De ese total, se prevé que las pérdidas del sector productivo en hectáreas cosechadas alcance los u$s 8.530 millones, mientras que en hectáreas sembradas y no cosechadas se ubique en u$s 757 millones y en hectáreas no sembradas por falta de humedad en u$s 1.139 millones.

“Considerado el efecto multiplicador del agro en el consumo de Argentina, esta caída pone en jaque el equivalente a 2,2 puntos porcentuales del PBI que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para nuestro país en 2023”, remarcó el trabajo de la BCR. Es decir, u$s 14.190 millones sobre u$s 643.797 millones.

Con las pérdidas millonarias del sector productor, la entidad bursátil recortó también la estimación de recaudación fiscal. Sólo en concepto de derechos de exportación, el Estado dejaría de percibir u$s 1.050 millones en concepto de ventas externas de los complejos trigo, soja y maíz, a los que se le suma la pérdida de recaudación de otros u$s 2.500 millones en concepto de menores impuestos a las ganancias y demás tasas y contribuciones.

En el frente externo, la exportación estimada de los principales productos de los complejos antes citados cayó en aproximadamente en 24 millones de toneladas.

“Si valorizamos las exportaciones netas previstas al momento de la siembra, respecto a las que se proyectan hoy con los precios vigentes, se estima que dejarán de ingresar al país cerca de u$s 8.000 millones, una caída del 18% respecto al ingreso total de dólares del agro estimado para la campaña 2021/22”, sostuvo la entidad.

Si bien esta cifra resulta atenuada por la mejora en los precios internacionales a raíz de la caída en el volumen de oferta por la sequía, este efecto “resulta insuficiente para compensar la caída en la cantidad a exportar”, concluyó.

El estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja, trigo y maíz en 28,5 millones de toneladas, un 23% de la producción inicial esperada. La Bolsa advirtió que estos números del productor pueden empeorar, de continuar el déficit de lluvias.

Por ahora, el productor propietario de la tierra perdió, respecto de los márgenes que esperaba al momento de la siembra, u$s 282 netos por cada hectárea que sembró con soja de primera, y u$s 110 por cada hectárea que sembró con soja de segunda. En el caso del maíz la pérdida asciende a u$s 323 por hectárea que implantó temprano, y u$s 33 dólares por hectárea sembrada con maíz tardío. En el trigo, perdió u$s 489 por cada hectárea cosechada.

En el caso del productor rentista, las pérdidas respecto a lo esperado al inicio de la campaña son aún más dramáticas: u$s 452 por hectárea de soja temprana y u$s 191 en el caso de la soja que sigue a un trigo u otro cultivo de invierno. En maíz temprano, la caída del margen neto asciende a u$s 457 por hectárea y en el tardío a u$s 156. En trigo, perdió u$s 566 por cada hectárea que alquiló para producir.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, el 70% de la producción se realiza bajo arrendamiento y el 30% en campo propio.

Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA), el servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Rosario, son 504.000 hectáreas de soja y 900.000 de trigo las que se sembraron pero no serán trilladas. Para el maíz se computan solamente 315.000 ha sembradas perdidas, ya que el resto se puede picar.