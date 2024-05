Olivares: “La Nación decidió lograr su equilibrio fiscal tirando el gasto a las provincias”

Por lo pronto, durante la semana, el gobierno logró cerrar la paritaria con la mayoría de los gremios del sector público, tras ofrecer un aumento del 9% para abril, 5% para mayo y 4% para junio, completando un 18% para el trimestre. “Lo primero que hay que destacar es el proceso de diálogo porque entendemos que es la apuesta para superar el conflicto, desde el 4 de enero y logramos recomponer asuntos salariales y no salariales, transitando un primer semestre no exento de tensiones propias de un contexto nacional muy complicado”, dijo. Y aseguró que tras este avance “se puede avanzar hacia temas que de alguna manera tienen que ver con los casi cuatro millones de santafesinos y no solo con la comunidad que integra el Estado, en el sentido de la administración y la prestación de servicios”.