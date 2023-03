"No es aceptable que el FMI exija a Argentina un déficit del 1,5% cuando Estados Unidos o Francia superan el 5%"

En el contexto actual, Susani consideró clave avanzar en Argentina con “un incremento del gasto público y una restricción de las importaciones que no son necesarias para la producción interna”, para fomentar una “expansión de la demanda agregada”. Desestimó, en ese sentido, las recomendaciones de economistas del espacio político del macrismo. “No les cree nadie y además no va a venir un solo peso o un solo dólar a Argentina con ese tipo de criterios porque ya vinieron y a los inversores les costó u$s 20.000 millones”, dijo. También fue crítico, en este escenario global, con el Fondo Monetario Internacional. Planteó que “no es muy aceptable” que el organismo le exija a la Argentina un déficit del 1,5%, cuando sus principales miembros como Estados Unidos o Francia tienen niveles del 5%.

_Es muy temprano para decir que es un proceso y es muy preocupante en el sentido de que se dejó que quiebren el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. El hecho de que se haya dejado que caigan y quiebren, incidió en el Credit Suisse, que tuvo una caída inicial en Bolsa del orden del 30%, lo cual provocó que el Banco Nacional Suizo tenga que poner más de 50 mil millones de euros para eludir una crisis bancaria, por el momento. Y remarco esto: por el momento. Sabiendo además que el Credit Suisse es un banco con capitales de Arabia Saudita, no suizos. Entonces , lo que sorprende primero es que se haya dejado que quiebre el Silicon Valley Bank y por una vez haya habido una respuesta política que les señala "No los vamos a salvar más" . En cambio, si el sector financiero sigue actuando y haciendo cosas que no están previstas por la ley, que están condenadas, les dicen "vamos a dejar que se fundan". Esta situación recuerda un poco a la quiebra de Lehman Brothers, que fue una decisión política de Henry Paulson, que era el ministro de Economía de Bush y que incendió todo al final. Lo que se dice es que se va a volver a poner una regulación que había sido que suprimida por Donald Trump, que es la razón por la cual el Silicon Valley Bank quebró.

_¿Cómo se conecta con lo que venía ocurriendo en el ciclo económico a nivel mundial, ya que venimos de aumento de tasas de interés por parte de los bancos centrales tras la pandemia?

_La tasa de interés sigue subiendo. El Banco Central Europeo la aumentó de 0,5% y la llevó al 3,7%. De todos modos, representa un tercio de la tasa de inflación, es decir que es todavía muy negativa. No obstante lo cual, la gente que tiene que refinanciarse tras haber tomado préstamos con tasa de interés cero. Tiene un costo enorme. Entonces, hay que ver en el caso de cada banco en qué situación está.

_Mencionaba que les están diciendo que no hagan más esto porque no los volverán a salvar. ¿No se aprendió nada de lo de Lehman Brothers?

_Es una lección rara porque muchos ciudadanos pensaron que era muy fácil hacer negocios, perder, y que después vaya el Estado y los salve. Eso de alguna manera se hace con impuestos. Entonces, una parte del electorado estaba muy enojado con que se salvara a los bancos. Yo pienso personalmente que había que salvarlos. En particular lo de Lehman Brothers fue una salvajada en el sentido de que era una venganza de Paulson. El estaba en Stanley Morgan y lo que hizo representaba destruir la competencia, tenía visos de mafia. Se criticó mucho en el sentido de que no era muy económico ni algo que se podía pensar como razonable.

_Luego de la crisis se avanzó en una regulación del sistema financiero, que Trump comenzó a a desmantelar ¿Esto puede significar que se vuelva a reconsiderar ese tipo de regulaciones?

_Sí. Se va a volver a poner probablemente la ley Dood Franke. Sí, seguro. Porque el gerente de Silicon Valley Bank es un republicano y se ufanaba de que se hubiera limitado la regulación bancaria. Ahora le toca a él. Todo esto es muy complejo, tiene raíces políticas y tiene consecuencias políticas también. Pero pienso que hay una cierta conciencia de que no se puede ir muy lejos, tampoco en el asunto de castigar al sector financiero, porque puede haber repercusiones económicas en cascada como las hubo en 2008.

_¿Hay posibilidad de un nuevo 2008? ¿Cómo ve el estado de la economía global en este momento?

_Quizás no ocurra tanto lo de entonces porque en 2008, en parte, Europa no tuvo la actitud que debía tener, que era la de avanzar en un plan de relanzamiento de la economía. Se quedaron cortos, jugaron a la idea de que el problema se podía arreglar solo y eso no ocurrió. Hay que recordar que en 2012 Mario Dragui dijo: «Vamos a salvar el euro cueste lo que cueste». Ahí se puso de vuelta en marcha la mecánica económica y se salió de la crisis, aunque no totalmente. Porque de esa recesion todavía no salimos. No llegamos a recuperar todo en todos los países. En algunos, como España, todavía están por debajo de 2009.

_ ¿Esa ralentización endógena que tienen algunos países de la economía avanzada puede derivar en una recesión? ¿Qué impacto podría tener en Argentina, con todos los componentes de alta inflación, restricción externa y demás que tiene el país?

_Lo que se vio claramente en estos días fue una caída del precio del petróleo en el orden aproximadamente del 5 ó 6%. Es decir que puede haber una caída de los precios de las materias primas en la medida que haya una pequeña recesión económica y eso no le favorece a la Argentina, por lo menos no a las cerealeras, aunque el país funciona a pesar de las agroexportadoras. Pero, no lo ayuda, sobre todo con la sequía actual, que es un elemento que lleva a disminuir la cantidad de exportaciones posibles. No hay elementos que puedan indicar como podría incidir esto. Va a haber una recesión en Europa. Eso lo sabemos. Hay una inflación importante del orden del 10%. Actualmente países como Bélgica tiene más de 10% de inflación y España también. Alemania está llegando casi a 9% y Francia tiene 6 o 7%. Es decir, en algún punto las políticas activas en materia monetaria no reducen la inflación, pero crean recesión.

_ En un artículo reciente usted mencionaba el impulso que tomó la teoría de la oferta de de izquierda, ¿Podría abundar sobre ese concepto?

_ Es lo que dijo Janet Yellen, al secretaria del Tesoro de EEUU. Habitualmente lo que se hace es dar incentivos fiscales a los detentores de capital a través de bajas de impuestos. Ahora les van a dar baja de impuestos si invierten. Es un cambio totalmente radical en materia de acción del Estado.

_Usted mencionaba que el gobierno argentino de alguna manera debe sostener al alza la demanda agregada y para eso tiene que fortalecer el gasto público y bajar la tasa ¿Puede hacerlo en un mundo que parece ir al revés?

_Sí. De hecho ya lo hizo en 2009. Y el impacto de lo que ocurrió en Argentina fue mucho menor que lo que sucedió en otros países. Después vino el período 2015 - 2019, que en Argentina produjo una caída económica del 4%, al revés de lo que pasaba en otros países. Pero es otra historia. Lo importante es que hoy se podría crecer. Gracias a un incremento del gasto público y una restricción de las importaciones no necesarias para la producción interna se llegó a tener tres años seguidos de crecimiento económico en Argentina, algo que no se veía desde 2011. Pero esto depende de la política económica que haga el gobierno. Si prosigue una política de expansión de la demanda agregada se puede llegar, si no, naturalmente se va a parar.

_Es cierto que se logró ese nivel de actividad, pero sobre fines del año pasado las restricciones para las importaciones, sumadas a la sequía y otras cosas más, empezaron a amesetar el crecimiento.

_En Francia decimos que “no se pueden hacer tortillas sin romper los huevos”. Siempre va a haber alguien que se va a quejar porque no pudo «tramoyar» sobre una importación de algo que se produce en el país.

_¿Una política más expansiva en el gasto como para sostener la actividad en este escenario económico global requiere sí o sí de una negociación del acuerdo con el FMI que hoy enmarca las políticas económicas argentinas?

_El FMI está muy enojado con que se haya expandido el gasto por la moratoria previsional. Pero a pesar de que se enojó, no pasó nada. Se enojó nada más. Yo pienso que la tasa del déficit presupuestario actual es ridícula respecto de la de los países avanzados. Hoy en Francia estamos al 5%. Con lo cual, que el Fondo le imponga un 1,5% de déficit primario a la Argentina cuando acepta que los principales países proveedores de fondos dentro del organismo como Estados Unidos o Francia tengan un déficit de 5%, no parece muy aceptable.

_¿Hay margen para discutir en algún momento habrá que romper?

_No. Yo pienso que no hay que romper nada. De lo que se trata es de ser firmes. El Fondo lo que quiere es que le paguen. Pero no se le puede pagar si no hay crecimiento. Esto lo decía Néstor Kirchner. Crecer, porque de lo contrario no podemos pagar.

_Usted escribió un libro sobre la economía durante el gobierno de Mauricio Macri. Estamos viendo en este año electoral a economistas y representantes políticos de aquel período muy activos. ¿Cómo interpreta que sigan vigentes esas recomendaciones o ese programa?

_Hay un dicho italiano que dice «primero como comedia y luego como tragedia». Si ese espacio sigue haciendo lo mismo con lo que fracasó, naturalmente va a haber un fracaso. No hay diferencias posibles. Martín Tetaz o Hernán Lacunza dicen siempre lo mismo, que lo esencial es el equilibrio presupuestario. No les cree nadie y además no va a venir un solo peso o un solo dólar a Argentina con ese tipo de criterios porque ya vinieron y a los inversores les costó u$s 20.000 millones. Templeton, Blackrock y todos esos grupos financieros que invirtieron en Argentina, parte de una deuda privada de u$s 45.000 millones de dólares, tuvieron que dejar la mitad porque en la renegociación posterior hubo una disminución de 50%.