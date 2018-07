Moyano anticipó que no pagará la multa y amenaza con un paro

En medio de su enfrentamiento con la gestión de Mauricio Macri, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, insistió ayer en que no pagará la millonaria multa que el Ministerio de Trabajo impuso a su sindicato, ratificó que podría convocar a un paro y calificó al gobierno como "el más vergonzoso de la historia".

"El paro depende del gobierno; si siguen insistiendo con estas amenazas llega un momento en que uno dice: basta, viejo", advirtió el ex secretario general de la CGT al deslizar que llamaría a una huelga si la Casa Rosada mantiene la multa de casi 810 millones de pesos que le impuso a Camioneros por considerar que incumplió una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral en diciembre pasado. Moyano se pronunció así en una conferencia de prensa en un hotel del barrio porteño de Constitución, acompañado por sus hijos, el número dos de Camioneros, Pablo Moyano, y el abogado y asesor legal del gremio, Huguito Moyano.

El referente sindical remarcó que el gobierno "no va a poder doblegar" al gremio, aseguró que no tiene "miedo" y remarcó que no van a "retroceder ni un solo centímetro".

"Si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. Hagan lo que hagan. Si me quieren meter en cana, que lo hagan. Nosotros priorizamos la dignidad de los trabajadores y de los dirigentes", sostuvo.

El ex secretario general de la CGT cuestionó "la falta de sentido común de esa multa aplicada", medida que consideró que "tiene un objetivo político", en alusión a la pelea que mantiene con el macrismo

Y agregó: "Nos tienen de enemigos porque no pudieron aplicar la reforma laboral, que quiere retrotraernos al preperonismo, la esclavitud laboral, sacarnos todos los derechos, y por romper el techo del 15 por ciento que quería el gobierno".

Tras encabezar una reunión del consejo directivo de la Federación de Camioneros para analizar la millonaria multa que le impuso el Ministerio de Trabajo, Moyano vinculó a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, con la decisión del gobierno. "Es la primera ministra del país", ironizó.

Con el mismo tono bromeó acerca de una posible intervención de Camioneros, como había denunciado días atrás Pablo Moyano: "Tenemos en el Banco Nación 33 millones de dólares, no queremos que los choreen, tampoco queremos que se los lleven afuera", afirmó.

Y completó: "Este es el gobierno más vergonzoso de la historia; somos es hazmereír del mundo".

Además aprovechó la ocasión para criticar la reforma militar que anunció el presidente: "Quiere poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en seguridad interior. Es un gobierno votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto. ¿Qué me vienen a hablar de democracia?", lanzó el sindicalista.