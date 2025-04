Módolo: "Va a ser un año muy difícil para la actividad económica"

Tipo de cambio

En el primer frente, el cambiario, el salto se vio acotado por la fuerte suba de la tasa de interés y el sostenimiento de las restricciones para las empresas. Pero lo que el equipo económico celebró como un éxito limitó la posibilidad de cumplir con el corazón del acuerdo con el FMI, que es la acumulación de reservas. “En 14 días no pudo sumar reservas, las liquidaciones del agro no llegan porque espera un tipo de cambio de $ 1.300 para empezar a hablar, y si el gobierno no prorroga la rebaja temporal de retenciones, se necesita un dólar de $ 1.500 para no llegar a la situación previa al cambio de plan económico”, explicó el economista. El pacto con el Fondo obliga al gobierno a sumar reservas por más de u$s 4 mil millones para fines de junio.