Massa: "El acuerdo con China duplica las reservas de libre disponibilidad

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que la liberación de parte del swap en el acuerdo con China permite a la Argentina tener disponible para trabajar en el mercado único y libre de cambios u$s 10 mil millones. “Esto implica la duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central”, aseguró.

El ministro también destacó el diálogo mantenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otros líderes del mundo, que permitió sostener como una demanda común la baja de sobretasas que se aplica sobre países deudores y que le significan a la Argentina un costo aproximado de u$s 1.100 millones anuales.

“Esto, además, es importante para los sectores productivos de Argentina porque le permite acceder al flujo de dólares para los que son insumos y bienes intermedios importados”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Por último, dijo que también fue “importante” el “haber dejado ya abierta la discusión respecto al precio de la guerra con el FMI y ya establecido que en diciembre se van a discutir los sobrecargos”.

“Argentina le está pagando al Fondo el doble de tasa de interés que por ejemplo al BID y eso resulta absurdo cuando el prestamista en última instancia es el Fondo”, concluyó Massa.

Alivio en el BCRA

En este marco, el Banco Central señaló volvió a cerrar la rueda cambiaria con saldo comprador,por segundo día cosecutivo, luego de trece jornadas de ventas netas. La cosecha es a cuentagotas: u$s 3 millones ayer, que se suman a los u$s 5,5 millones del miércoles. “Una menor demanda para el pago de importaciones, combinado con un leve incremento de exportaciones no vinculadas al complejo agroexportador, justificaron el nuevo saldo positivo para el BCRA”, explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Por otro lado, el dólar blue cortó por el momento la miniracha alcista y anotó un retroceso de un peso ayer, a $307 por unidad. En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 3,1%, a $334,68, mientras que el MEP subió 1,6%, a $ 313,87.

En el terreno accionario, el índice S&P Merval avanzó 0,74%, a contramano de Wall Street que cerró la sesión resultados negativos, luego de que funcionarios de la Reserva Federal (FED) se manifestaran a favor de mantener una política monetaria agresiva.