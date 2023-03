Los paquetes de rescates bancarios hicieron rebotar a los mercados

El mercado se vio respaldado por el rescate que un grupo de once bancos realizó para el First Republic por unos u$s 30.000 millones. La decisión se produjo en vísperas de que la Reserva Federal (FED) define un nuevo ajuste de su tasa de interés de referencia. Los inversores compraron acciones tecnológicas con la esperanza de que la crisis pudiera empujar a la FED, a moderar su agresiva política monetaria en su reunión de la próxima semana.

Para evitar el colapso del First Republic, un grupo de grandes bancos aportó un paquete de rescate de alrededor de u$s 30.000 millones. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo aportarían cada uno de u$s 5 mil millones, en depósitos no asegurados en First Republic. Morgan Stanley y Goldman Sachs habrían depositado u$s 2.500 millones cada uno y en el banco. El resto serían contribuciones de BNY Mellon, State Street, PNC Bank, Truist y US Bank con mil millones de dólares cada uno.