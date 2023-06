El valor de la acción de YPF subió el miércoles 6,3% y cerró a 15,45 dólares en Wall Street, un valor que no se registraba desde el tercer trimestre de 2019. En un año subió más de 340%. En ese período, la compañía presentó sólidos resultados financieros con cinco trimestres consecutivos de un Ebitda superior a los u$s 1.000 millones, una ganancia neta en 2022 de u$s 2.200 millones y una baja de su nivel de endeudamiento.

El contrato de julio de la soja subió u$s 13,78 hasta los u$s 556,58 la tonelada. El precio del maíz, en tanto, escaló u$s 10,73 y se ubicó en u$s 264,16 la tonelada, debido a que el Usda relevó un fuerte deterioro de la condición de los cultivos estadounidenses.

En Rosario, los precios cerraron entre estables y al alza. En soja, para las fijaciones de mercadería se ofrecieron de manera abierta $ 77.000 la tonelada, lo que significó una suba de $ 2.000 entre jornadas. En cuanto al maíz, la oferta con entrega hasta el 30 de este mes se ubicó en u$s 195 la tonelada. Por el trigo, las propuestas de compra para la entrega inmediata y contractual se situaron en u$s 285 la tonelada.

En este contexto, el Banco Central adquirió u$s 6 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi de u$s 20 millones. En el mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $ 264,45, con una suba de $ 2,87. El blue cerró sin cambios, a $ 492 por unidad, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,1%, a $ 507,04, y el MEP 0,4%, a $ 478,53.

A nivel internacional, las acciones en Nueva York cayeron el miércoles por tercer día consecutivo, lideradas por los papeles del sector tecnológico. Fue luego de que el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, compareciera en el Capitolio. Allí advirtió que podría haber nuevas subas de las tasas de interés en lo que resta del corriente año. El Dow Jones bajó 0,3%, mientras que el S&P 500 cayó 0,5% y el Nasdaq retrocedió 1,2%.

En una audiencia en la Cámara de Representantes, el presidente de la FED sostuvo la probabilidad de más aumentos de las tasas de interés hasta que se logre un progreso adicional para reducir la inflación. En su última reunión, el organismo decidió por primera vez en más de un año no aumentar las tasas. Pero ante los diputados advirtió que esa medida fue “sólo un breve respiro y no un indicio de que terminaron las subas”.