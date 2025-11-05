La Capital | Economía | bancarios

Los bancarios celebran su día con un bono que arranca en 700 mil pesos

Es proporcional con las escalas salariales vigentes y en algunos casos supera el millón de pesos

5 de noviembre 2025 · 21:39hs
La Asociación Bancaria celebrará este jueves el Día del Bancario y la Bancaria, fecha en la que se conmemora la fundación del sindicato en 1924, y lo hará con una jornada no laborable y el cobro de un bono que ronda los 700 mil pesos para los cargos iniciales y en algunos casos supera el millón de pesos, según las escalas salariales vigentes.

El bono por el Día del Bancario forma parte del convenio colectivo de trabajo del sector y se abona todos los años como un reconocimiento adicional a los trabajadores del sistema financiero. La suma, que varía según categoría y entidad, este año supera el millón de pesos para los niveles más altos, mientras que para los cargos iniciales está en el orden de los 700 mil.

La jornada del 6 de noviembre es no laborable para el personal bancario, lo que implica que este jueves no habrá atención en las sucursales de todo el país, aunque sí funcionarán con normalidad los canales digitales, cajeros automáticos y operaciones electrónicas.

La fecha conmemora la constitución formal del gremio en 1924, y desde la Asociación Bancaria destacaron que se trata de “un símbolo de lucha colectiva que durante un siglo ha conquistado innumerables derechos que mejoraron la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora”.

En un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, el gremio ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificaron como “regresivo” y orientado a “precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras”.

“La historia de nuestra organización nos convoca a defender con firmeza nuestros derechos, el salario digno, la banca pública y la negociación colectiva”, remarcaron desde el sindicato, que llamó a sus afiliados a “mantenerse unidos y solidarios frente a quienes buscan desandar el camino recorrido”.

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Central tiene cielo despejado: cuántas estrellas podría sumarle al escudo

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

