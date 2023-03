Las exportaciones del complejo petrolero subieron 78,5%

Las exportaciones petroleras-petroquímicas crecieron el año pasado un 78,5% hasta los u$s 9.297 millones, lo que le permitió a ese complejo colocarse como el tercero más importante en ventas al exterior, por detrás del sojero y el maicero, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Más allá de esta sensible mejora, impulsada esencialmente por Vaca Muerta, el complejo sojero continuó liderando en 2022 las exportaciones en Argentina con un monto de u$s 24.868 millones, aunque vio reducida su participación en dos puntos porcentuales en el total de ventas respecto al año previo, al pasar del 30,6% en 2021 al 28,6%.

El complejo maicero se mantuvo en el segundo lugar del ranking, con una suba interanual del 2,7% y una facturación de u$s 9.549 millones, pero también recortó su participación en 1,1 punto porcentual hasta el 10,8%.

A continuación se ubicó el sector petrolero-petroquímico, con un incremento interanual del 78,5%, que le permitió alcanzar los u$s 9.297 millones y obtener una participación sobre el total exportado del 10,5%. Desplazó así al cuarto lugar al complejo automotor que, con u$s 8.678 millones (+22,2% interanual), tuvo una participación del 9,8%.

Según lo informado ayer por el Indec, el quinto y sexto lugar en materia exportadora en 2022 fue ocupado por los complejos triguero (u$s 4.724 millones), y de carne y cuero bovinos (u$s 4.268 millones), con subas interanuales del 35,4% y 18,3% y participaciones del 5,3% y 4,8%, respectivamente.

En el 2021 las ubicaciones de estos últimos dos complejos fueron a la inversa, con la carne y el cuero bovinos por encima del trigo.

En conjunto, los seis principales complejos explicaron el 69,3% del total de las ventas al exterior.

En tanto, el complejo de oro y plata se mantuvo en el séptimo lugar, con un aumento interanual en sus ventas del 1,8% hasta los u$s 2.959 millones y una baja en su participación de 0,4 punto porcentual respecto a 2021.

Luego, el girasol desplazó al sector pesquero del octavo lugar y lo posicionó en el noveno lugar, mientras que el complejo de la cebada se ubicó décimo, en detrimento del complejo lácteo.

Los números surgen del informe técnico de complejos exportadores elaborado por el Indec, que clasifica las exportaciones de la Argentina desde el punto de vista de las cadenas productivas.

En 2022 entre los diez principales complejos los que más crecieron fueron: petrolero-petroquímico (78,5%), cebada (70,5%), girasol (41,8%) y triguero (35,4%).

El informe que realiza el instituto estadístico releva 40 complejos exportadores, de los cuales 27 terminaron con aumentos interanuales en 2022. Los trece que terminaron con caídas fueron el pesquero, el manicero, uva, forestal, textil, porotos, peras y manzanas, arrocero, resto del sector frutícola, ajo, cítricos menos limón, arándanos y similares, otros minerales metalíferos, y plomo.

En relación con los países de destino de los productos, en el caso de la soja los principales fueron India, por u$s 3.184 millones (-6,2% anual), China por u$s 3.082 millones (+28,8%) y Países Bajos por u$s 2.127 millones (+25,8%).

Respecto del maíz, las principales compras las acapararon Vietnam por u$s 1.361 millones (-10,8%), Corea del Sur con u$s 1.299 millones (+11,2%) y Perú por u$s 830 millones (+24,1%).

Por su parte, Estados Unidos, Brasil y Chile fueron los socios principales para el polo petrolero-petroquímico, con incrementos interanuales del 138%, 61,7% y 133,9%, respectivamente.

En la medición por sectores, el oleaginoso representó el 31,6% del total de las exportaciones del país.

Vaca Muerta

La actividad en la formación neuquina de Vaca Muerta alcanzó en febrero las 1.191 etapas de fractura, equivalente a un incremento del 23% respecto de enero. Los datos corresponden al informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de la firma internacional NCS Multistage, que releva el nivel de actividad de las compañías que operan en la formación no convencional neuquina.

De acuerdo al reporte, durante febrero YPF fue la operadora que mayor nivel de fracturas alcanzó con 651 etapas, lo que representó el 54,5% del total de la formación durante el segundo mes del año. Por detrás se ubicó Total, con 162 fracturas; seguido por Tecpetrol, con 160; Vista, con 115; Pan American Energy, con 88; y Capsa, con 15.

La producción de Neuquén alcanzó en enero los 315.000 barriles por día, el mayor volumen registrado en los últimos 23 años.