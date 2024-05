La UIA registró una caída de 17,2% en la producción industrial en marzo

Las mayores caídas interanuales se dieron en minerales no metálicos (-41,2%.), afectado por la construcción, y en el sector automotor (-29,4%). A su vez, cayó nuevamente el sector de metales básicos (-27,4%), por la baja en la producción de acero (-41,5%). Por el contrario, la producción de aluminio creció respecto a marzo del año pasado (1,1%). También se profundizó la tendencia a la baja de metalmecánica (-17,7%), con una contracción en todos los rubros. El sector de alimentos y bebidas cayó 10,2% y la producción de papel y cartón 8,5%. También cayó por cuarto mes consecutivo la refinación de petróleo (-4,3%).

Cortes de gas

El sector no solo siente el frío de la economía sino también el climático. Con las primeras bajas de temperatura, las distribuidoras de gas interrumpieron el suministro a grandes industrias y a decenas de estaciones de servicio de todo el país. Las industrias afectadas son las que cuentan con contratos de gas interrumpibles ante casos de necesidad y urgencia y permitir mantener el abastecimiento de gas a quienes son consumidores prioritarios. Entre las provincias afectadas se encuentra la provincia de Buenos Aires (La Plata, Mar del Plata y Tandil), Tucumán, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero y Río Negro.

“El objetivo de fondo busca básicamente privilegiar el gas disponible en los caños troncales para abastecer la demanda prioritaria: hogares, comercios, hospitales, organismos oficiales, escuelas”, explicó Rodrigo Espinosa, portavoz de Camuzzi Gas Pampeana.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) reclamó la “inmediata” normalización del suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) a todas las estaciones de servicio del país. Además, alertó que “existe la posibilidad concreta de que esta situación se extienda a otras distribuidoras y a otros centros urbanos del país”.

En la provincia hasta ahora no se registraron problemas. “Está restringido el consumo interrumpible desde el 10 de mayo, pero por ahora no se notificaron inconvenientes ya que las estaciones tienen una parte de su suministro en firme, por ahora no está impactando en Santa Fe”, señalaron fuentes del sector estacionero.

Cuota Simple

En tanto, la secretaría de Comercio de la Nación informó que se extenderá el plan Cuota Simple hasta fin de año, habilitando la modalidad de 9 y 12 cuotas y agregando seis rubros. Esto fue comunicado por el Subsecretario de Defensa del Consumidor Fernando Blanco Muiñom a Ricardo Diab, secretario de Came y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. Las cuotas aplicarán para todos los rubros en 3,6,9 y 12. En cuanto a los rubros se mantienen los 29 vigentes y se suman 6, por ejemplo materiales para la construcción. La tasa de referencia se mantiene en 50%. La extensión del programa y la ampliación del mismo estará en vigencia a partir de la publicación en el Boletín oficial.