La tecnología y los circuitos productivos, puntos fuertes del Santa Fe Business Forum

El foro de inversiones atrajo a 40 fondos que se reunieron con startups tecnológicos. Hubo 77 visitas a empresas de 40 localidades de la provincia

En su segunda edición, el Santa Fe Business Forum se afianzó como un hito con proyección de futuro no solo para la provincia sino también para el país. El evento reflejó la diversidad productiva del territorio santafesino: desde pequeños emprendedores hasta fábricas consolidadas, muchas de ellas con sello familiar. En este entramado, las startups ocupan un lugar destacado, con un ecosistema que en Santa Fe -y en particular en Rosario- se consolida como polo de referencia en tecnología y agroinnovación.

Durante las jornadas se promovió el desarrollo económico y la innovación, con la participación de fondos internacionales de capital de riesgo que, en su intercambio con startups locales, abrieron puertas a capitales, crecimiento e internacionalización.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó que “Santa Fe tiene innovación, tiene desarrollo pero sobre todo tiene talento”. El Foro de Inversiones convocó a 40 fondos para dialogar con más de 250 startups,

Numerosos emprendimientos santafesinos y regionales presentaron proyectos en sectores como agtech, biotech, salud digital, inteligencia artificial, energías renovables y economía circular. Tanto startups como fondos coincidieron en que el foro se transformó en una plataforma estratégica de networking, que no solo impulsó inversiones, sino que también fortaleció vínculos con empresas locales, universidades, cámaras empresarias y gobiernos.

Alain Marques, cofundador y director ejecutivo de AGFood Ventures, un fondo brasileño especializado en agricultura, sostuvo: “Estamos conociendo startups con potencial de inversión y para llevarlas al mercado brasileño, realmente son muy buenos emprendedores”.

Luis Stein, de Andes VC de Chile, resaltó: “Estoy muy impresionado con este evento, aquí hay una movida de biotecnología espectacular; hemos visto soluciones magníficas desde Rosario y Argentina”.

Desde Colombia, Camila Rueda, socia de Rockstart, fondo especializado en agrifood tech, señaló que “para nosotros es muy importante conocer el talento de emprendedores que están aplicando tecnología en el agro y en biotecnología”.

Por su parte, Christian Quiñónez Sol, de Inogen Capital Venture de El Salvador, comentó: “Vine buscando potenciales inversiones y estoy sorprendido con las tecnologías en biotecnología, agricultura y agtech”.

Circuitos productivos

También en el marco del Santa Fe Business Forum, el gobierno de la provincia continúa llevando adelante visitas a circuitos productivos que ofrecen a delegaciones extranjeras una inmersión directa en la diversidad industrial santafesina, desde el corazón del corredor lácteo hasta el ecosistema supermercadista rosarino.

Hasta el momento, se concretaron 77 visitas a empresas en 40 localidades de 14 departamentos, fortaleciendo la cobertura territorial y la representatividad sectorial del Foro. Mañana viernes se completarán los últimos trayectos, alcanzando las 87 visitas previstas.

La jornada permitió recorrer tres plantas estratégicas: Frigorífico Hughes (Grupo Lequio), Frigorífico Lario, en Casilda; y Frigorífico Néstor Tomasello, en Ricardone. Los compradores internacionales validaron procesos de faena, trazabilidad y estándares exportadores.

“Estamos muy orgullosos de que la Provincia nos dé esta prioridad a la industria, al consumo y al comercio. Que nos vengan a visitar a la planta es un orgullo. Logramos intercambiar nuevos proyectos y destinos, y estamos encantados de mostrar nuestra empresa”, expresó Martín Catala, de Néstor Tomasello.

Por su parte, Santiago Grazziani, del Grupo Lequio, destacó el compromiso santafesino con la calidad y la apertura comercial, y valoró la posibilidad de generar vínculos concretos con compradores internacionales. Mónica Barro Marto, de WMS Foods, de EEUU, compartió: “Hoy recorrimos tres plantas. Fue una gran experiencia. Son instalaciones de gran estructura. Es la primera vez que podemos visitarlas y eso marca una diferencia”.

El recorrido incluyó además Mafralac (Recreo), Yeruvá y Grupo Gloria-Corlasa (Esperanza), y Tregar (Gobernador Crespo). Las firmas representan distintas escalas y modelos de producción, desde cooperativas hasta grupos multinacionales, con trazabilidad, innovación y capacidad exportadora. En ese sentido, Francisco Godoy, de Mafralac, señaló: “Contactar individualmente a las firmas del Business Forum es una odisea. Tenerlas reunidas en un solo lugar es fundamental. Es muy positivo que la Provincia aliente este tipo de encuentros. Nuestro trabajo empieza después de las reuniones”.

El circuito supermercadista, en tanto, reunió a 27 compradores internacionales que visitaron La Virginia, Hanks Pop Corn, Arbanit y Crowie, en Rosario. La jornada mostró cómo Santa Fe transforma materias primas en productos de alto valor agregado, con diseño, packaging competitivo e inserción en cadenas de retail nacionales e internacionales. “Estos circuitos están propuestos por las distintas mesas productivas que funcionan en el ámbito del ministerio, que sugirieron recorridos por diferentes empresas o lugares que permiten mostrar la diversidad productiva y la extensión de la provincia”, manifestó Puccini.