La subdirectora del FMI vino al país y se reunió con Caputo para revisar las cuentas públicas

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó este miércoles junto con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, la marcha del plan acordado con el país, el cual le permitió al gobierno acceder a u$s 4.700 millones para poder refinanciar los vencimientos de deuda que mantiene con el organismo hasta abril.

Los técnicos del Ministerio de Economía pudieron mostrarle a Gopinath que el gobierno obtuvo “superávit gemelos” en el primer mes pleno de gestión de Javier Milei, con una ganancia de u$s 797 millones en el intercambio comercial y un resultado fiscal positivo, luego del pago de intereses, de poco más de $ 518.000 millones.

Los funcionarios también mostraron que la inflación minorista pasó del 25% en diciembre, cuando aumentó 118% el precio del dólar oficial, a 20% en enero, y se proyecta un 15% para el mes en curso, al tiempo que los precios mayoristas, que habían subido 54% en diciembre, el mes pasado lo hicieron el 18%.

A la par de esto, el Banco Central ha acumulado dólares por casi u$s 7.800 millones desde que asumió la presidencia Javier Milei.

Recompra de deuda

En medio, las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía aprobaron una operación de compra que involucra la recompra al Banco Central (BCRA) de los bonos AL35, por un valor de u$s 7.595.881.596, lo cual permitirá liberar compromisos internacionales a futuro, a través de la resolución conjunta 13/2024 publicada en el Boletín Oficial.

La operación comprende la compra por parte del Tesoro al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 tras la reestructuración de deuda de ese entonces por un valor nominal original de u$s 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada u$s 100.

Como consecuencia, los títulos serán dados de baja de los registros de deuda pública.

En el caso del AL35, el valor del bono tuvo un crecimiento de 83% desde noviembre último. “El equilibrio fiscal financiero del Tesoro Nacional elimina la necesidad de tomar nueva deuda. Por esta razón, el financiamiento obtenido por encima de los vencimientos será utilizado para recomprar el bono soberano AL35 en cartera del BCRA por aproximadamente el 30% de la base monetaria”, comunicó el Ministerio de Economía el viernes al colocar $ 4,9 billones en títulos en pesos ajustados por inflación.

“Lo que está haciendo el gobierno recomprando su deuda es que, al ver que un activo está barato en el mercado y al tener ciertos dólares para comprarlos, los adquiere y los retira del mercado, liberando compromisos internacionales de cara al futuro”, explicó el director general de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril.

El especialista en finanzas destacó que este tipo de medidas “son bien vistas por el mercado” y “ayudan a bajar el riesgo país”, el cual ya descendió a un rango cercano a los 1.700 puntos, uno de los niveles más bajos en los últimos dos años.