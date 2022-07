La soja apiló seis subas seguidas y volvió a la línea de los u$s 600

Las cotizaciones de la soja y el maíz volvieron a subir alzas en el mercado de Chicago, al cierre de una semana que concluyó con saldo positivo en los precios. La oleaginosa volvió a alcanzar la línea de u$s 600.

En Chicago, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló u$s 10,20 hasta u$s 601,49 la tonelada. Los precios cerraron en alza por sexta rueda consecutiva, apuntalados por “la ratificación de pronósticos de tiempo seco y muy caluroso sobre las principales zonas productoras de granos gruesos de los Estados Unidos, donde los cultivos se encuentran definiendo su potencial de rinde”, según sostuvo la consultora Granar.

Con estos registros, la oleaginosa terminó la semana con subas de 14,12% en el contrato de agosto.

Por su parte, el maíz avanzó 0,20% y se posicionó en u$s 242,61 la tonelada, con lo que sumó cinco ruedas consecutivas en verde. En cambio, el trigo decreció u$s 3,40 y cerró las operaciones en u$s 296,80 la tonelada, debido a la expectativa generada por la posibilidad de que antes del cierre de la semana salgan los primeros buques cargados con granos desde Ucrania, que reactivarían las exportaciones en ese país y aumentarían la oferta global.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el trigo y el maíz disponibles cotizaron estables pero la soja con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones subió $ 710 hasta $ 51.770 la tonelada. En tanto, reaparecieron las ofertas en moneda extranjera por estas posiciones, ubicándose la descarga inmediata y para la fijación de mercaderías en los u$s 395 y la posición contractual en u$s 390.

Exportaciones récord

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los complejos oleaginoso y cerealero exportaron en el primer semestre 53,1 millones de toneladas, el mayor tonelaje de la historia para esa clase de productos.

En ese período, las toneladas exportadas por los cinco principales complejos del agro crecieron 6,8% respecto del mismo período del 2021, destacó el trabajo elaborado por Guido D’Angelo, Alberto Lugones y Emilce Terré.

El complejo maíz marcó su segundo mejor semestre en su historia, creciendo un 6% y compensando parte de la merma del 16% en exportaciones del complejo soja, indicaron los investigadores.

El primer semestre del año cerró con récords para los cultivos de granos finos, con alzas interanuales del 15% en el complejo de girasol, 40% en el de cebada y 65% en el de trigo.

La BCR remarcó que el desempeño obtenido en la primera mitad de 2022 es “un hito exportador impulsado por las cantidades, por encima de los precios”. Las cotizaciones registraron aumentos significativos como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Este semestre no es sólo el de mayores exportaciones sino que es el de mayor tonelaje exportado de estos productos agroindustriales de la historia”, enfatizó.

La combinación de precios y cantidades determinó que las exportaciones medidas en dólares de los principales complejos agroindustriales crecieron un 20,8% en los primeros seis meses de este año.