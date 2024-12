La semana: la maquinaria agrícola apuesta al 2025

Molino Cañuelas alcanzó las mayorías requeridas para la aprobación de la propuesta concursal en el marco de su proceso judicial de reestructuración financiera. El concurso preventivo involucró a más de 650 acreedores y un pasivo quirografario de u$s 1.290 millones. La oferta contó con el 89,07% de respaldo de los titulares de la deuda quirografaria y consta de tres opciones: contado, corto plazo y largo plazo). “Habiendo presentado las mayorías dentro del período de exclusividad, se aguarda que la homologación judicial se formalice próximamente”, señalaron desde la empresa en un comunicado. Este acuerdo, agregaron, “refuerza el compromiso de Molino Cañuelas con sus empleados, clientes, proveedores, acreedores, y organismos gubernamentales, como también con todos aquellos consumidores que han mantenido inalterada la confianza en sus productos”. Molino Cañuelas es una empresa de alimentos, de capitales argentinos, con 20 plantas industriales en Argentina y la región, 3.500 empleados directos y más de 20 marcas líderes, entre las que se incluyen Cañuelas, Pureza, 9 de Oro, Paseo, San Agustín, Mamá Cocina y Florencia, entre otras.

A pocas semanas de la presentación de los pliegos de la licitación de las obras de dragado y balizamiento en la hidrovía Paraná - Paraguay, la pelea por uno de los negocios más jugosos a nivel nacional e internacional en el ámbito de la infraestructura, ya tomó temperatura. Dos compañías interesadas en participar de la compulsa ya presentaron rechazos administrativos con el argumento de que el esquema licitatorio está “direccionado” para beneficiar a la belga Jan de Nul, concesionaria de la operación durante veinte años y actual contratista del Estado en el dragado de vía navegable troncal. Una de las impugnaciones proviene de una firma compatriota con la que mantienen un clásico en cada licitación del rubro que se realiza a nivel mundial. Una guerra que pone a prueba los nervios de los representantes diplomáticos de ese país europeo, en el marco de una competencia en la que los movimientos geopolíticos juegan. De hecho, una de las competidoras que primero quedó excluida fue China, porque el pliego excluye a las firmas que tengan relación con los Estados. Ahí no hay disociaciones diplomáticas. Se estima que el gobierno chino presionará por compensar esa exclusión con otros negocios, cuando el presidente Javier Milei cumpla su promesa de visitar el gigante asiático, a cambio de la renovación del swap de monedas. Tampoco hay fisuras en la representación de Estados Unidos, donde desde el vamos ya se aseguraron que el ganador de la licitación deberá adquirir en ese país un modernísimo sistema de antenas para escaneo capaz de controlar las cargas profundas de las embarcaciones que transiten por el río. El costo estimado es de u$s 150 millones.

barcazas.jpg Hidrovía. Los países de la región buscan acuerdos para bajar la tensión.

Río revuelto en el astillero

Una polémica fluvial también se desató en torno del Astillero Río Santiago, de Ensenada. Los trabajadores de la empresa pública, nucleados en ATE, salieron con los tapnes de punta contra el ex ministro de Producción bonaerense cuando gobernaba María Eugenia Vidal, Joaquín de La Torre, quien dijo que “los trabajadores del Astillero no quieren trtabajar, no construyen barcos y encima salen más caro construir en la Argentina, que comprarlos en el extranjero”. Los trabajadores respondieron ifnormando que el astillero entregó recientemente dos lanchas Lica, que realizaron la compuerta para el dique de Puerto Belgrano, “la obra metalmecánica más grande de la Argentina”, y que recientemente repararon la Fragata Amerigo Vespucci, el buque insignia de la Armada Italiana, entre otros trabajos.

Crece el contrabando de huevos

El presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), Javier Prida mantuvo una reunión con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, para analizar el aumento del contrabando de huevos, especialmente en las fronteras del norte y noreste dela Argentina. “Más allá del perjuicio económico que el contrabando genera a la actividad, como a las arcas públicas, nos preocupa en sobremanera el peligro sanitario que implica el ingreso de mercadería ilegal, tanto para la población, como para nuestras aves”, dijo el dirigente empresario, quien agregó que “el flagelo del contrabando ya excede las zonas fronterizas, ya que se ha observado mercadería que ha circulado hasta 600 km dentro del territorio nacional, motivo por el cual, se acordó con las autoridades nacionales incrementar los controles quienes manifestaron que se procederá el decomiso inmediato de toda mercadería que circule sin autorización”.

Un lanzamiento en moto

Gilera, una de las marcas más representativas del sector de motovehiculo argentino, conmemora más de 70 años de historia con un evento que marca un punto de inflexión en su trayectoria. La celebración incluye la presentación de 12 modelos renovados y coincide con la culminación de un ambicioso proyecto de modernización y ampliación de su planta en Carlos Spegazzini, una inversión histórica de u$s 18 millones que refuerza su compromiso con el país. "Este año no sólo celebramos nuestra historia, sino que reafirmamos nuestra visión de futuro. La modernización de nuestra planta nos posiciona a la vanguardia de la industria local, con procesos más avanzados y sostenibles que reflejan nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo de la industria nacional." Destacó Ramiro Di Liscia, director de Gilera Motors Argentina

Andreani lanzó su empresa de Courier

Andreani lanzó su empresa de Courier, Andreani GloballPack, con la que brinda servicios de importación y exportación de productos a nivel global. “Nuestro objetivo es seguir creciendo e invirtiendo en el país y consolidarnos como una plataforma de soluciones que ofrece la mejor experiencia logística. Nuestro conocimiento, tecnología e infraestructura les permitirán a los clientes que usen nuestro servicio de courier tener la misma experiencia que los usuarios de Andreani que compran y venden localmente”, destacó Carlos Cirimelo, CEO de Andreani.

Quilmes deja su huella en las paredes del “Gigante de arroyito”

Quilmes reafirma su compromiso con el fútbol y la cultura popular, y presenta una serie de murales que rinden homenaje a los clubes más importantes del país. Ahora, suma una pieza icónica en su recorrida por el interior del país, en el estadio “Gigante de arroyito”, hogar de Rosario Central. Al igual que las demás obras de esta saga del “Gordo Pelota”, los protagonistas del mural son los pilusos, los típicos gorros de las canchas argentinas. Con sus característicos colores azul y oro, encontramos las iniciales del club, un tributo al “Negro Palma” y también a “La palomita de Poy”. En los demás pilusos se pueden apreciar fechas históricas del club, así como también apodos y fragmentos de los cánticos que resuenan en el estadio rosarino. Este mural se une a los ya presentados por Cerveza Quilmes en las inmediaciones de los clubes Racing Club, Independiente, Belgrano y Quilmes, y son parte de la saga de 8 a cargo del artista Martin Kazanietz, más conocido en las redes como “El Gordo Pelota”. Sus obras buscan reflejar la naturaleza de los hinchas, plasmar su cultura, tradiciones, historias y frases célebres, un obsequio eterno que hace la marca a sus clubes sponsors.