La misión del FMI cerró su gira argentina pero no hay fecha del acuerdo

El equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo reunido con los técnicos enviados por el organismo durante la jornada para avanzar en un nuevo programa financiero que permita reforzar las reservas con hasta u$s 12.000 millones y levantar el cepo en 2025 . Lo que ahora resta es que el FMI dé un reporte de lo que se charló con el gobierno nacional.

El gobierno hizo una baja desesperada de las retenciones a las exportaciones agrarias para garantizarse dólares frescos de la cosecha gruesa. Una baja temporal hasta julio, lo cual da la pauta que el acuerdo con el Fondo Monetario podría no redundar en un desembolso inmediato, que es lo que el gobierno espera con urgencia.

Caen las reservas

Mientras tanto, las reservas brutas internacionales cayeron otros u$s 90 millones para ubicarse en los u$s 29.794 millones, el nivel mínimo de 2025.

Pese a que la escalada de los dólares paralelos se tomó un respiro en el segundo día de la semana, en el mercado local hay inquietud. La apuesta del gobierno de profundizar la apreciación cambiaria para utilizar el dólar como ancla contra la inflación deriva en un incremento del drenaje de divisas a causa de, entre otras cuestiones, el boom de turismo de argentinos en el exterior. El stock de préstamos por consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito prácticamente se triplicó con respecto a enero pasado y alcanzó el nivel más alto desde febrero de 2018.

Ese monto implica un crecimiento del 185% respecto del promedio de enero de 2024 (u$s 267 millones). Se trata del valor más alto desde el 9 de febrero de 2018 (u$s 772 millones). De esta forma, quedó cerca del récord de u$s 838 millones marcado el 2 de febrero de ese mismo año, en otro contexto de fuerte apreciación cambiaria y semanas antes de que se desatara la corrida que dio inicio a la crisis del gobierno de Mauricio Macri.

El último dato oficial disponible data del 22 de enero. Las planillas del Banco Central muestran que ese día el stock de préstamos en dólares con tarjeta de créditos trepó a u$s 761 millones, en el marco de la incesante carrera ascendente que experimenta desde hace meses al compás de la apreciación cambiaria y del encarecimiento de Argentina frente al resto de los países.

Del lado de la oferta de divisas, un informe privado asegura que cede la dinámica de acumulación de reservas mediante el aumento de crédito en dólares. Aurum Valores explicó que “la contribución desde agosto de 2024 del aumento del crédito en dólares otorgado por el sistema financiero local al sector privado era muy significativa para la intervención cambiaria que deriva en el aumento de reservas (en ese momento explicaba el 70% de la intervención, hoy es más del 90%) y era importante monitorear el stock de argendólares privados porque luego de marcar un máximo de u$s 34.600 millones el stock iba cayendo”. En ese momento habían caído unos u$s 2.800 millones y actualmente acumulan un deterioro de u$s 3.200 millones desde ese máximo.

Para el analista de mercados granarios Dante Romano, la baja temporal de retenciones busca que el productor acelere ventas para llegar a los promedios de avance históricos a la fecha. Estimó, en base al stock de soja y maíz que no sería raro hablar de ingresos por u$s 4.500 millones, considerando los porcentajes de venta normales a esta fecha de enero. A fines de junio, cuando esta norma vencería, se podría estar hablando del doble de dinero. A nivel financiero, la consecuencia es que “ingresarán muchos dólares anticipados por las operaciones relacionadas con la cosecha nueva que se convertirán a pesos y buscarán nuevamente cobertura en dólares”.

Respiran las Bolsas

En el mercado de renta variable y fija, los activos se recuperaron tras el cimbronazo que provocó a nivel mundial la irrupción de Deepseek, una aplicación china de Inteligencia Artificial. En Argentina, el S&P Merval frenó el derrumbre inicial y cerró casi neutro, con una baja del 0,3%. Dentro de las acciones que más cayeron se encuentra Ternium (-2,8%), Aluar (-2,6%), y Transportadora de Gas del Sur (-2,5%).

En Wall Street, en tanto, los papeles de empresas argentinas anotaron mayoría de bajas. Así, se destacaron los retrocesos de Tenaris (-2,9%), Pampa Energía (-2,4%) e YPF (-2,1%).

Los bonos en dólares, tras un comienzo de jornada dispar, finalmente terminaron con mayoría de alzas. Así, las mayores subas fueron para el Global 2041 (2,2%) y el Bonar 2038 (1,8%). En ese marco, el riesgo país, que mide el JP Morgan, baja hasta los 634 puntos.