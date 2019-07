La economía en el Fondo: crónica de un regreso

El 2018 estuvo signado por la vuelta del Fondo Monetario Internacional al país. El gobierno nacional se tiró en los brazos del organismo tras una fuerte devaluación del tipo de cambio y el cierre del financiamiento externo privado.

El informe de Pueblos del Sur puso el foco en este salvataje y recordó los pasos del acuerdo. En una primera instancia, derivó un préstamo stand-by por un monto de 50.000 millones de dólares de carácter precautorio. Apenas unos meses después, el gobierno buscó renegociar una nueva versión del préstamo y la asistencia financiera del Fondo al país escaló a 57.000 millones de dólares. El préstamo será entregado en una secuencia de desembolsos a culminar en junio 2021. En 2018, se realizaron dos desembolsos por un total de 28.031 millones y, en el 2019, el primer desembolso escaló a 10.800 millones de dólares.

El crédito del FMI sumó al acelerado proceso de endeudamiento. “En los últimos doce meses, los pasivos en manos de extranjeros crecieron u$s 38.800 millones netamente por la asistencia del FMI”, señala el estudio. De hecho, cuando se concreten los demás desembolsos del FMI, la deuda pública externa ascendería a u$s 190.000 millones de dólares, “el triple del monto de deuda en manos de no residentes heredado a diciembre de 2015”.

Cerrado el mercado internacional a la emisión de pasivos estatales, el Estado nacional se quedó sin financiamiento en 2019, más allá de la ayuda del Fondo. Fue renovando gran parte de los vencimientos de capital con nueva deuda a muy corto plazo y a tasas más altas que en el pasado.

En el número final de deuda pública bruta al 30 de junio de 2019, respecto del de finales de 2018, la deuda total del Estado nacional sólo se expandió 5.000 millones de dólares a pesar de que entraron más de 10.000 millones de dólares por el desembolso del FMI y de la emisión de nuevos pasivos en plazas nacionales (denominados tanto en pesos como en moneda extranjera). De acuerdo a los economistas de la fundación, esta situación denota dos cuestiones: una obedece a las variaciones del tipo de cambio que generan cambios en la exposición de la deuda en moneda nacional. La segunda es que el Estado “no está logrando renovar la totalidad de los vencimientos de capital que tuvo en los primeros seis meses del año”. Más allá de renovar la mayor parte de los vencimientos de Letras del Tesoro (Letes), quedan los demás pasivos como los títulos públicos que, “en función de los datos oficiales, parecen no estar renovándose”.