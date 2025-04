La crisis internacional profundizó la corrida en el mercado local

El Banco Central (BCRA) terminó su participación en la jornada cambiaria con un saldo negativo de u$s 35 millones, lo cual significó la 14° venta en las últimas 15 jornadas. Las reservas brutas se hundieron en u$s 328 millones, hasta los u$s 24.791 millones. Además de perforar el piso de u$s 25 mil millones, se trata del nivel más bajo desde el 23 de enero de 2024.

El dólar blue subió $35, a $1.345 para la venta en las cuevas porteñas. En las de Rosario llegó a $1.359. La brecha con el oficial se ubicó en el 25 %.

En tanto, los dólares financieros registraron el aumento más elevado en tres semanas. El CCL trepó $23,20 a $1.360,25, por lo que la brecha con el tipo de cambio oficial llegó al 26,4 %. Por su parte, el MEP escaló $29,91 a $1.370,35, un spread del 27,4 %.

Soja y petróleo

Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, explicó que, si bien el impacto de la embestida arancelaria de Trump está en evaluación, desde ya es evidente que el país enfrentará “una pérdida de divisas por distintos frentes”.

Por un lado, la caída en los precios internacionales impactará negativamente en las exportaciones del complejo sojero. Por otro, el descenso del precio del petróleo también reducirá los ingresos por exportaciones energéticas.

En ese contexto, las consecuencias locales podrían ser significativas: “Habrá una menor oferta de divisas, tanto por el canal comercial como por el financiero; de hecho, ya se observa una caída en los depósitos y préstamos locales, que eran una fuente adicional de dólares para el gobierno”, advierte Menescaldi.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que, apenas conocidas las medidas de Trump, el precio de la soja reaccionó con fuerza. La pizarra en Rosario, que operaba en torno a los $340.000 por tonelada, retrocedió a $305.000 en dos ruedas, arrastrada por las bajas en Chicago y el avance de la cosecha.

“La nueva campaña comenzó con un ritmo lento de comercialización: sólo el 17 % de la oferta doméstica estimada ya fue comprometida, el nivel más bajo desde la campaña 2014/15, este comportamiento se da a pesar de una baja temporal en las retenciones, lo que refleja la cautela del mercado frente a un contexto incierto”, señalaron los economistas de la entidad.

A las pocas horas del anuncio de Washington, el gobierno de China respondió con aranceles del 34 % a todos los productos de origen estadounidense. “Esto profundizó las caídas en los precios de los granos, que se vieron más presionados por la volatilidad global”, agregaron.

Cambio de expectativas

Por otra parte, los gurúes de la city empeoraron sus proyecciones de inflación por segundo mes consecutivo. La corrección sucedió antes, incluso, del “boom” de aranceles establecido por Donald Trump, que sacudió a los mercados y amenaza con desatar una guerra de monedas, lo cual podría agregar aún más leña al fuego.

El lunes, el Banco Central (BCRA) publicó su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en marzo, en el cual participaron 39 consultoras, centros de investigación y bancos. La mediana de las estimaciones arrojó un aumento de precios esperado del 2,6 % para marzo, cuando en el REM previo se esperaba un 2,2 %.

A pesar de todo esto, en el gobierno de Javier Milei intentan transmitir tranquilidad. “Todo marcha acorde al plan” repiten.

Según su relato, Argentina enfrenta este shock externo en mejores condiciones que en el pasado. “Tenemos una macro ordenada, contamos con superávit fiscal y financiero”, repitieron.