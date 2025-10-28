La Capital | Economía | gobierno

"El gobierno ganó tiempo gracias a la ayuda de Estados Unidos, pero el modelo económico no es sustentable"

El economista Lavih Abraham analizó el resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado y reflexionó sobre los próximos pasos a seguir por parte del gobierno nacional

28 de octubre 2025 · 18:26hs
Abraham consideró que es probable que el gobierno utilice los dólares del Tesoro norteamericano para sostener el tipo de cambio en el actual nivel.

Abraham consideró que es probable que el gobierno utilice los dólares del Tesoro norteamericano para sostener el tipo de cambio en el actual nivel.

“La ayuda de Estados Unidos para contener el tipo de cambio fue clave porque serenó el mercado y ayudó al gobierno a mostrarse con cierto control”, afirma Lavih Abraham, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), sobre el resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado.

Para el especialista, ese auxilio externo fue determinante en el tramo final de la campaña electoral, ya que permitió estabilizar el valor del dólar y dar una sensación de orden en medio de la fragilidad económica. “Tres semanas antes parecía un final completo del modelo económico”, explicó.

En ese sentido, señaló que el verdadero efecto de la intervención norteamericana fue económico más que político. “El efecto concreto de la ayuda de Trump fue este dólar más tranquilo, la sensación de que el gobierno no estaba desbordado fue lo que más ayudó”.

Esa calma momentánea, consideró, le permitió al gobierno nacional “ganar la batalla narrativa” y reforzar su mensaje de continuidad. “Más allá de que la gente la está pasando mal, se instaló la idea de que se va en un camino de mejora”, apuntó.

La necesidad permanente de dólares

Sin embargo, los desafíos están ahí. El economista de Mate reflexionó: “Este gobierno necesita dólares todo el tiempo, los necesitó el año pasado con el blanqueo, con préstamos de organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con las grandes exportadoras de granos de Santa Fe y ahora se recurre al gobierno de Estados Unidos”.

Cuánto durará este nuevo parche financiero es una incógnita. “Probablemente lo que busque el gobierno es tirar ahora con estos dólares hasta la próxima cosecha gruesa”, afirmó. A su juicio, el modelo “no es sustentable”.

Si bien consideró que una devaluación general no está en los planes oficiales, advirtió que “esa devaluación ya se hizo, ya que el dólar está en el orden de $ 1.450 a $ 1.500 y un par de meses atrás estaba en $ 1.200”, señaló.

En lo inmediato, estimó que el gobierno utilice los dólares del Tesoro norteamericano para sostener el tipo de cambio en el actual nivel. Es clave, dijo, para que la inflación no se desboque. “Más allá de que hablen del déficit fiscal o de la emisión, lo que maneja la variable clave es el dólar, y este gobierno lo sabe y lo ha manejado así desde hace un año y medio”, destacó.

En relación con la posibilidad de que el financiamiento externo permita llegar a la próxima cosecha gruesa, Abraham se muestra cauto. “Cuando vino el préstamo del Fondo hace seis meses parecía que alcanzaba hasta las elecciones de octubre y no llegó; arriesgar ahora es muy difícil porque la economía sigue en terapia intensiva”, indicó.

laviiii.jpg
El economista Lavih Abraham, del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate).

El economista Lavih Abraham, del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate).

Financiamiento y deuda

El economista advirtió que el actual esquema de financiamiento basado en deuda genera un riesgo de largo plazo: “Este gobierno apuesta a que venga otra fuente de financiamiento, el aumento de exportaciones de Vaca Muerta y la llegada de inversiones extranjeras pero, más allá de los anuncios, eso se demora”.

Si Vaca Muerta no alcanza y las inversiones siguen en el plano del anuncio, efectivamente lo que va a quedar es un reguero de deuda que deberá pagar el próximo gobierno”, sostuvo.

Por eso, consideró que “el tema de la deuda tiene que estar en el centro de las agendas económicas y políticas futuras”.

“Es el gran condicionante de la economía argentina desde 2018 a esta parte. Lo fue para Alberto Fernández, lo es para Javier Milei y lo será para el próximo gobierno también”, recordó.

En materia de actividad económica, describió un panorama recesivo. “Es difícil saber cuál va a ser el componente de la demanda que tire y rompa la recesión; no va a ser el gasto público ni las inversiones porque no hay inversión privada, y el consumo sigue deprimido porque los salarios están históricamente bajos”, señaló. Y concluyó: “Puede haber una inyección de confianza pero entre la confianza y la demanda agregada tiene que pasar algo en el medio, y no está claro que vaya a pasar”.

A modo de cierre, consideró: “Por ahora me parece que sigue la recesión por lo menos un trimestre más”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

El presidente Javier Milei se mostró de buen humor al llegar al búnker de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza y hay optimismo en el gobierno

Pablo Quirno ocupará el puesto que dejó Gerardo Werthein en el gobierno de Milei

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Tras el triunfo electoral del domingo, el Gobierno nacional avanza en la reforma laboral, que se discutirá en el Congreso durante 2026

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define quién será el nuevo propietario

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Ezequiel "Chucky" Sala enfrentará un juicio por el homicidio de Matías Abraham con 16 golpes en la cabeza en enero de 2024, en Oroño y Brown

Lo quería matar: piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, no lo logró y ahora seguirá como diputado santafesino

Por Carlos Durhand

Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Javier Felcaro

Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Elecciones legislativas: la derrota vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse tras la fuerte baja: a cuánto cerró este martes el blue en Rosario

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Por Carlos Durhand

Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Por Carlos Durhand
Ovación

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Ascenso exprés: la AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en Primera C

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

Fútbol amateur y de veteranos: la pasión por la redonda deja de lado el crujir de las rodillas

POLICIALES

Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez
Condenan a dos presos a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel de Pérez

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

"Lo quería matar": piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo de dinero a una familia rosarina

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"
Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Ovación

El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"
El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"

LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El Mundo

China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política

Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?

Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Política

Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert

Información General

¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?

Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones
El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"
Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática