El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio porteña subió 1,30% y superó la banda de los 35.500 puntos que no lograba alcanzar hace tres meses, mientras que los bonos cerraron en alza y el riesgo país retrocedió 1,90% para cerrar en 952 puntos básicos.

De esta manera, la Bolsa porteña terminó con un volumen operado de $1.055 millones. “Con el cierre de hoy en 35.734 puntos, ahora si cabe la posibilidad de ir en busca de los máximos del año; para ello es vital que se registré un sustancial aumento del volumen de negocios”, describió el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con resultados mixtos.

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares “culminaron con subas de hasta 2,3% con rendimientos que oscilan entre 10,1% y 19,2% con duración que van de 1 a 9 años”, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Wall Street cerró ayer en alza, con una suba de 0,71% en su principal indicador, el Dow Jones Industriales, impulsado por los nuevos desarrollos en el diálogo comercial entre EE.UU. y México.

El dólar para la venta al público en la city porteña tuvo una suba mínima de cuatro centavos y cerró a $ 46,120 promedio. En el segmento mayorista la divisa tuvo un incremento marginal de tres centavos y finalizó a $ 44,93.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó ayer una baja de tasas de las Leliq de 31 puntos básicos por encima del cierre de ayer, al finalizar a 69,967%. El promedio para un total adjudicado fue de $ 225.617 millones de pesos.

A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 57.165 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que la divisa norteamericana operó “con marcada volatilidad”, en una rueda en la que se presume que “el BCRA estuvo activo en los mercados de futuros”.

“El tipo de cambio mayorista se mantiene en el nivel más alto de esta semana, con el valor más elevado desde el 23 de mayo”, indicó Quintana.╠El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 836 millones y en futuros MAE se hicieron u$s 52 millones. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron u$s 1.294 millones.