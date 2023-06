Escándalo judicial: grave denuncia contra el juez del concurso Vicentin

Una de las empresas del proceso lo señala por interceder a favor de cinco ex directivos acusados en la Justicia Penal de Rosario

Una de las empresas que participa en el concurso preventivo de Vicentin denunció que el juez Civil que tiene a su cargo ese proceso intenta interferir a favor de ex directivos de la compañía investigados en Rosario por delitos graves.

Según la denuncia, Lorenzini se comunicó durante la semana con la Oficina de Gestión Judicial de Rosario y pidió reunirse con los tres magistrados penales y el fiscal que intervienen en el proceso contra cinco ex directivos del gigante agroexportador por delitos graves.

La denuncia refleja que Lorenzini adelantó que la semana próxima viajará a Rosario para reunirse con esos magistrados y el fiscal, con el propósito de hablar con ellos sobre medidas cautelares que en su momento dictaron y están vigentes contra los ex directivos de Vicentin.

La denuncia sostiene que hubo comunicaciones telefónicas desde el juzgado de Lorenzini buscando contactarse con los magistrados rosarinos Román Lanzón, Hernán Postma y Nicolás Foppiani, y con el despacho del fiscal Miguel Moreno El objetivo de esos llamados fue precisamente tramitar esos encuentros.

Una muestra de parcialidad

El abogado Gustavo Feldman, integrante del estudio jurídico que patrocina la denuncia, dijo a La Capital que a su juicio la intromisión constituye una muestra de parcialidad y mal desempeño de funciones por parte del magistrado.

El letrado incluso fue más lejos: dijo que esa conducta es rayana con el tráfico de influencias y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, conductas que el Código Penal considera como delitos.

Feldman dijo a este diario que no duda sobre la integridad de los magistrados y el fiscal y, en cambio, cuestionó severamente el intento de Lorenzini de hablar con ellos.

Para quienes representan legalmente a Commodities SA, no hay duda de que el magistrado de Reconquista intenta interceder a favor de los directivos de Vicentin imputados por los delitos de estafas y asociación ilícita en Rosar

En caso de ser cierto que Lorenzini pidió la reunión con los jueces y el fiscal rosarinos, estaría incurriendo en una conducta impropia, no solo porque saldría de su jurisdicción para incursionar en una que le es extraña y en la que no puede intervenir sino porque además se metería en un fuero ajeno al suyo con el propósito de abogar por los ex directivos de Vicentin.

No es la primera vez que Lorenzini es objeto de reproches sobre su falta de imparcialidad en el concurso de Vicentin, aunque en caso de confirmarse la conducta denunciada por Commodities SA, este caso sería más grave.

De acuerdo a lo que se afirma en la denuncia de esta última empresa, patrocinada por el abogado Guillermo Casanova, las personas que llamaron a la Oficina de Gestión Judicial de Rosario y al despacho de Moreno invocando a Lorenzini dijeron que el magistrado de Reconquista estará en Rosario el miércoles 7 de junio y que pretende reunirse con ellos, a las 14.

En la presentación de Commodities SA ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral se afirma que se trataría de una conducta inadmisible, más allá de que no hay constancias de que los jueces y el fiscal rosarinos hayan accedido al encuentro.

Además de denunciar este “hecho nuevo” contra Lorenzini, el escrito plantea que el juez de Reconquista debe ser inmediatamente apartado del concurso preventivo de Vicentin, algo que pidió expresamente a los integrantes de la Cámara a la que dirigió la presentación.

Conducta inadmisible

Consultado por este diario, Feldman expresó: “La conducta de Lorenzini, protegido del procurador Jorge Barraguirre, es inadmisible. Se ha erigido en un agente judicial de Vicentin, esto lo digo hace tres años”.

El abogado dijo que Lorenzini quiere venir a Rosario, a 500 km de su jurisdicción, a un fuero distinto al propio, para hablar con jueces y fiscales para levantar las cautelares para poder aprobar la propuesta fraudulenta en el concurso. “Esta fungiendo como un abogado de Vicentin, tratando de entorpecer el debido proceso en la causa penal”, disparó.

También cuestionó “la manera furtiva de entablar el contacto” con los magistrados y el fiscal rosarinos. “No mandó un oficio o un mail, le encargó al prosecretario del juzgado que hiciera unas llamadas por teléfono. La Cámara de Reconquista debe aceptar el hecho nuevo y aceptar la recusación. Además seguramente será sumariamente denunciado y enjuiciado. En un país serio no puede admitirse esto de un juez... Sus propios colegas lo advierten”.

En simultáneo con esa denuncia, se supo que Lorenzini convocó el 14 de junio a una audiencia con todas las partes del concurso en Reconquista para discutir las impugnaciones.

En su momento Vicentin presentó la propuesta de pago, pero lo impugnaron el Banco Nación, que es acreedor privilegiado, y Commodities SA.

Uno de los temas en cuestión es que Vicentin ofrece pagar una parte con las acciones que le quedan en Renova. Pero para eso tiene que levantar la cautelar. Justamente lo que, según la denuncia de Commodities SA, buscaría Lorenzini al hacer lobby en la Justicia Penal de Rosario.