Gracias al BID, el Banco Central volvió a comprar divisas

Los mercados financieros cerraron estables al promediar la semana posterior a la definición de las precandidaturas presidenciales. El Banco Central logró sumar u$s 14,5 millones a las reservas, con ayuda del ingreso de créditos internacionales . Los dólares paralelos no presentaron subas y el Ministerio de Economía logró refinanciar un importante vencimiento de deuda en pesos. Las acciones volvieron a bajar pero subieron los bonos, por lo cual cedió el riesgo país.

El Banco Central adquirió u$s 14,5 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi de u$s 20 millones.

En la plaza financiera, el Ministerio de Economía colocó bonos en pesos por $ 873.173 millones, por lo cual no solo logró pagar todos los vencimientos, sino que también se hizo de $ 133.090 millones para futuros pagos de deuda.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, destacó que, “tras reducir $ 7,4 billones de vencimiento en la operación de conversión realizada a principios de junio” se logró “un financiamiento neto adicional de $ 575.610 millones mediante las dos licitaciones realizadas en el mes, lo que implica un roll over del 149%”.

Con esta operación “el financiamiento neto en lo que va del año es más de $1,8 billones, que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136%”, dijo Setti a través de su cuenta de Twitter.

La oferta alcanzaba a una Letra de Liquidez del Tesoro (Lelite) a descuento con vencimiento 18 de julio de 2023, a ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión. También dos Letras ajustadas por CER (inflación) a descuento con vencimientos el 18 de octubre y el 23 de noviembre de 2023 a licitar entre quienes integran el Programa de Creadores de Mercado.

En esta licitación, el Tesoro nacional afrontaba vencimientos por $ 740.082 millones, por lo que el financiamiento neto mensual alcanzó los $ 575.610 millones. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía destacó que 43% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023, y dentro de ellos, 80% en el cuarto trimestre del año y 57% restante con vencimientos en 2024 y 2025.

En el mercado de Chicago, los precios de los principales granos cerraron con caídas generalizadas de hasta 5,29%, nuevamente como consecuencia de los pronósticos de lluvias para Estados Unidos y el buen desempeño internacional de las exportaciones rusas. El contrato de julio de la soja perdió u$s 16,17 hasta u$s 533,15 la tonelada. El maíz se desplomó u$s 12,99 y se ubicó en u$s 232,27 la tonelada. El trigo retrocedió u$s 10,75 y se posicionó en u$s 240,95 la tonelada, producto de las buenas condiciones ambientales vigentes para los cultivos de primavera y el progreso de la cosecha de las variedades de invierno estadounidenses.