Globales: La inflación mundial y una política de altas tasas

El gobierno japonés lanza un paquete de estímulo

image (20).jpg El gobierno de Japón busca estimular la economía.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció un paquete de estímulo económico de u$s 113.000 millones para impulsar el crecimiento de la economía y contrarrestar el efecto de la inflación en los hogares. “El paquete se espera que llegue a un total de 17 billones de yenes”, dijo Kishida. El gobierno de Kishida enfrenta el nivel de imagen más bajo desde la llegada al poder en 2021 debido al impacto de la inflación, que ronda cifras cercanas al 3% anual, un nivel que no se veía desde hace cuatro décadas. El paquete de medidas incluye una reducción al impuesto sobre la renta y la vivienda, y ayudas de hasta u$s 465 a los hogares de menores ingresos. La reducción a los impuestos a los ingresos será de 30.000 yenes por persona (US$ 199) y la correspondiente a los impuestos residenciales de 10.000 yenes (US$ 66) por persona. También se extenderán los subsidios que se aplican actualmente a los combustibles para evitar una escalada en sus precios, y se destinarán fondos para promover inversiones en sectores de alta tecnología. Se espera que los conjuntos de medidas impulsen a la economía en un 1,2% por año en los próximos tres años, según los cálculos gubernamentales. Del mismo modo, se estima que reduzcan la inflación en un punto porcentual al mantener los subsidios energéticos.