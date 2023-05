Energía: la balanza de dólares dio superávit

La balanza de dólares de la energía pasó de un déficit de u$s 227 millones en el primer trimestre de 2022 a un superávit de u$s 194 millones en el mismo período de este año. Esta mejora de u$s 421 milllones se explica, fundamentalmente, por un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Así lo señaló el Instituto Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf).