Empresarios pymes tras la reunión con Martín Menem: "La sensación es que nos tienen descuidados"

Representantes de Came se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"La primera sensación es que nos tienen descuidados" , planteó el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab , tras la audiencia que mantuvo este martes con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem , y el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni para analizar la realidad que atraviesa el sector en plena crisis económica, producto del ajuste de shock que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

"Nuestros informes hablan de una baja en las ventas, y ellos nos respondieron que es parte de un proceso y que estamos en este lugar por culpa de otras acciones anteriores, que no se van a corregir rápidamente", consignó Diab respecto al informe presentado por representantes de Came y la correspondiente respuesta que adujeron los legisladores oficialistas Menem y Bornoroni.

Diab evaluó: "Creemos que podría haber otro camino más suave para el sector que representamos (en cuanto al ajuste fiscal y económico que lleva adelante el gobierno). Creo que Santa Fe, de un potencial enorme, pero sin resguardo de inversiones extranjeras y sin compromiso con las cadenas productivas locales será muy grave la situación".

came expo apras.jpg La Confederación Argentina de la Mediana Empresa tendrá en mega espacio en Expo Apras, en Curitiba.

"Sabemos que esto viene para largo, de hecho nos afirman que el gobierno no tiene mucho remedio para eso. Sin inversión extranjera es muy difícil salir adelante y si a esto no le das la seguridad jurídica y previsibilidad, no lo van a hacer. De nuestra parte trataremos de morigerar al máximo posible porque sabemos que para nuestras pequeñas empresas será difícil competir por razones endógenas", señaló.

>> Leer más: Came le presentó al gobierno medidas para el sostenimiento de la actividad de las pymes

Respecto a los artículos que el gobierno introdujo en la ley Bases, Diab sostuvo: "Uno de los temas que más nos preocupaban es el RIGI, por eso pedimos adherirnos también a esa resolución Nº 256 emitida por el Ministerio de Economía y que establece que cualquier inversión pueda tener al menos un 20% de contenido nacional para no quedar en desventaja".

También mencionó que en la reunión se hizo hincapié en avanzar en modificaciones de las relaciones laborales, pero se pidió que al momento de la reglamentación se contemplen las normativas que se solapan y que podrían generar conflictos a futuro.

"Hay algunos articulados que se solapan unos con otros, se contradicen y podrían tener inconvenientes a la hora de tener alguna actividad con el personal, por eso la propuesta fue seguir articulando lo público y lo privado", comentó.