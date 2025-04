Empleo informal en Argentina: cuatro de cada diez trabajadores está fuera del sistema registrado

Hasta ahora, el INDEC daba a conocer la informalidad entre los asalariados, que en el IV trimestre de 2024 fue del 36,1%. Pero al incorporar a los ocupados por cuenta propia, la informalidad pegó un salto. Esa informalidad significa que trabajadores independientes o en relación de dependencia ocupados “desarrollan sus actividades al margen de las normas que las regulan”, señala el INDEC. Por ejemplo, la más evidente es que no tienen aportes a la Seguridad Social porque los empleadores no los realizan o el que se desempeña por cuenta propia no los efectiviza.