Electrolux: instan a descomprimir el conflicto laboral

Funcionarios y dirigentes sindicales llamaron a la paz social luego del pico de tensión que alcanzó el miércoles el conflicto por los despidos en Electrolux. En conferencia de prensa, el secretario general de la UOM, Antonio Donello, recordó al trabajador y delegado Edgardo Benedetti, quien falleció de un infarto en aquella jornada, y pidió "que su muerte sea la semilla de unidad de todos los trabajadores". El ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, quien por la mañana recibió a obreros despedidos que reclaman su reincorporación, instó a "serenar el conflicto".

La crisis se inició cuando Electrolux despidió a una veintena de trabajadores, argumentando la caída de ventas y de producción. Luego, firmó con el gremio un acuerdo de paz social. Pero los obreros cesantes no fueron reincorporados e iniciaron un bloqueo frente a la planta.El miércoles, empleados que no habían sido despedidos, junto a delegados de la UOM, salieron a la calle para descargar un camión que no podía ingresar por el piquete. En medio de esa tensión, Benedetti, que había concurrido a apoyarlos, se descompuso y falleció.

En el momento de mayor consternación, desde el gremio metalúrgico acusaron a quienes participaban del bloqueo de retrasar la llegada de la ambulancia. Los abogados de los manifestantes lo desmintieron y presentaron videos para demostrarlo. Un día después, el director médico de la empresa de ambulancias Emerger, Alberto Davidovich, director médico de Emerger, aclaró que "había un tumulto bastante importante en la puerta pero no se impidió el ingreso". Ayer, en un comunicado difundido durante la conferencia de prensa, la UOM señaló: "No estamos en condiciones emocionales de imputar responsabilidades legales que, con criterio y firmeza, realizará la Justicia en su debido momento".

Donello, quien además era amigo personal del fallecido, apeló a que la muerte de Benedetti "no sea en vano" y que se convierta en "la semilla de la unidad de todos los trabajadores". El secretario general de la UOM defendió la actuación del sindicato durante el conflicto e insistió en señalar que los trabajadores que no fueron despedidos decidieron en asamblea mantener la producción. Negó, además, que hubiera mandado un grupo de choque para desalojar el piquete. "No somos patoteros", dijo.

En el texto difundido ayer, la UOM rechazó la Justicia penal como ámbito de aplicación frente a conflictos laborales que afectan a "los verdaderos trabajadores" y consideró que "es momento que a los trabajadores se nos respete y no se nos subestime".

Donello insistió en señalar que "el 80 ó 90 por ciento de la gente que estaba afuera el día del conflicto no eran trabajadores". El abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, dijo que, aunque las reincorporaciones "son extremadamente difíciles porque la empresa los indemnizó", el gremio sigue trabajando "con muchos de los despedidos para ver cómo se resuelve su situación".

Audiencia

Horas antes, los obreros despedidos de Electrolux que participaron del acampe frente a la empresa, asistieron al Ministerio de Trabajo provincial para participar de una audiencia. Los representantes de la empresa no participaron. y e Genesini convocó a una nueva cita para el lunes. De esa instancia no participa la UOM.

"La patronal se ausentó, reafirmando la impunidad con la que se manejan", dijeron los censanteados en un comunicado. Y recalcaron que "la audiencia contó con la presencia de la mayoría de trabajadores despedidos". Allí denunciaron "la ilegalidad de los despidos que se hicieron dentro de un Procedimiento de Crisis".