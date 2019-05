El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario, Antonio Donello, aseguró que el conflicto en la empresa Electrolux "le costó muy caro" al gremio, aunque prefirió no polemizar por la muerte del delegado del sindicato, Edgardo "Chuky" Benedetti, y pidió poner "paños fríos" a la situación.

En declaraciones a La Capital, Donello afirmó no querer "entrar en polémicas" para evitar politizar la situación y admitió: "Emocionalmente no me siento bien. Este conflicto le salió muy caro a la UOM por querer hacer respetar la voluntad de 900 compañeros que querían trabajar. Estamos en democracia y cuando te eligen tenés que respetar la voluntad de la mayoría".

Asimismo, afirmó: "En el documento que presentamos hoy manifestamos nuestra posición. Yo no perdí un compañero, perdí un amigo. Sufrimos una pérdida enorme, todavía no caemos. Lo único que pido como secretario general de la UOM es que la muerte de Chuky (el delegado de los trabajadores de Electrolux Edgardo Benedetti) no sea en vano".

La UOM convocó esta mañana a una rueda de prensa en la que Donello intentó bajar los decibeles a la disputa que se generó entre los trabajadores de la empresa luego del fallecimiento del trabajador metalúrgico de la fábrica Cym Materiales, de Soldini, Edgardo Benedetti, quien se acercó al portón de Electrolux para dar su apoyo a los trabajadores que no fueron cesanteados y que reclamaban que se permita el ingreso de insumos a la fábrica.

En medio de la tensión entre ambos grupos, el delegado metalúrgico mantuvo una fuerte discusión en medio de la que se descompuso y falleció.

"La gente de adentro se había puesto solidaria con los trabajadores despedidos pero les pedían que los dejaran trabajar. Y muchos de los que cortaban el paso no eran trabajadores despedidos, sino activistas. Y ahí están las consecuencias de esto. No digo de ningún sector en particular, digo activistas", se quejó Donello recalcando una y otra vez su tristeza y dolor por la pérdida "de un amigo".

El titular de la UOM Rosario remarcó que "esto ya pasó y al compañero no lo tenemos más", y agregó: "Acá hay trabajadores reales que decidieron salir, no que la UOM los incitó a salir. No somos patoteros, ustedes cubrieron nuestras marchas y conflictos y nunca nos vieron romper una vidriera o pegarle a alguien. La situación se nos fue de las manos cuando un compañero se nos estaba muriendo y teníamos que dejar pasar a una ambulancia".

El abogado de la UOM, Pablo Cerra, dio detalles de cómo fue atendido Bendetti el día de su muerte. "No conocemos la pericia médica de si el compañero se podría haber salvado ante una atención médica más rápida -indicó-. Sí aclaro que el compañero fue atendido en primeros auxilios por médicos de la empresa y que la ambulancia logró pasar en función de que fueron los propios empleados de Electrolux quienes sacaron a quienes, cuando les pidieron que se retiren del lugar, se sentaron y empezaron a cantar y aplaudir. Allí empezó el caos".

"Nosotros nos vamos a poner a disposición de la Justicia con todas la pruebas que contamos, con videos y fotos. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte imputar la muerte de un compañero a un hecho en concreto. Sin dudas, que si el compañero falleció debe haber tenido una patología previa. Por eso queremos poner paños fríos", añadió Cerra.

Esta mañana se suspendió la audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo entre los trabajadores despedidos y representantes de Electrolux ante la incomparecencia de la empresa, que decidió no acudir al lugar alegando una supuesta ausencia del "marco de seguridad necesario como para participar", según lo indicó el Ministro de Trabajo Julio Genesini.