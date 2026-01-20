El superávit comercial de Argentina llegó a u$s 11.286 millones durante 2025

El intercambio superó los máximos de 2022. Las exportaciones crecen por los productos primarios y las importaciones por bienes de uso

Argentina cerró 2025 con un superávit comercial superior a los u$s 11.000 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones marcaron máximos desde 2022, en un contexto de mayor apertura comercial e importantes aportes del sector agropecuario y del sector energético.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el saldo del último diciembre alcanzó los u$s 1.892 millones, el segundo dato más alto del año, solo superado por el dato de noviembre. En dicho mes la mejora había sido explicada por ventas externas que se reactivaron tras las elecciones legislativas y compras que mermaron, ya que se habían adelantado a los comicios por el temor a una posterior devaluación de la moneda.

En términos interanuales, las exportaciones crecieron 5,7% en el último mes del año, impulsadas casi exclusivamente por los envíos de productos primarios . Mientras tanto, las importaciones subieron 3,5%, en este caso traccionadas por la mayor adquisición de bienes de capital y bienes de consumo.

Con estos números, el país acumuló 25 meses consecutivos con superávit comercial, que coinciden exactamente con la extensión de la gestión de Javier Milei como presidente. El resultado de 2025 fue de u$s 11.286 millones, un 40,3% inferior al de 2024, aunque cabe recordar que el primer año del gobierno libertario fue atravesado por una profunda recesión que limitó las importaciones.

Primarización

Las exportaciones anuales totalizaron unos u$s 87.077 millones, lo cual representó un incremento del 9,3% interanual. En términos de divisas, el mayor aporte de esta suba provino de los productos primarios, particularmente de soja. Detrás se destacaron las mayores ventas de petróleo, oro y carnes. Estas variaciones reflejan que el dinamismo exportador fue explicado fundamentalmente por productos con escaso valor agregado.

Por el lado de las importaciones, el total de 2025 llegó a u$s 75.791 millones. Respecto del año previo, el alza fue de u$s 15.016 millones o un 24,7%. Es la mayor desde 2022.

Las compras de bienes de consumo y vehículos, en conjunto, pegaron un salto anual de 66,2% y explicaron la mayor parte del crecimiento importador. En términos porcentuales, fueron las importaciones vía courier, o “puerta a puerta”, las que más se dispararon (+274,2%) para totalizar unos u$s 894 millones.

También se destacó el incremento del 51,3% en bienes de capital, entre los cuales resaltaron los avances en tractores y vehículos para el transporte de mercancías. Mientras tanto, en bienes intermedios la suba fue acotada, y en combustibles se verificó un nuevo retroceso, generado por combo del boom de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones que permitió el Gasoducto Perito Moreno.

Socios comerciales

Pese a que China ganó terreno en los últimos meses, Brasil fue el principal socio comercial en 2025, aunque con un importante deterioro en el resultado bilateral. El gigante asiático ocupó el segundo lugar y EEUU completó el podio; con ambos países el saldo arrojó una mejora anual.

También vale resaltar el aumento en las exportaciones hacia India y la suba en las importaciones desde la Unión Europea, bloque con el cual el Mercosur acaba de firmar