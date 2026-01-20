La Capital | Economía | superávit

El superávit comercial de Argentina llegó a u$s 11.286 millones durante 2025

El intercambio superó los máximos de 2022. Las exportaciones crecen por los productos primarios y las importaciones por bienes de uso

20 de enero 2026 · 21:26hs
En 2025 se registró un fuerte aumento de las importaciones.

En 2025 se registró un fuerte aumento de las importaciones.

Argentina cerró 2025 con un superávit comercial superior a los u$s 11.000 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones marcaron máximos desde 2022, en un contexto de mayor apertura comercial e importantes aportes del sector agropecuario y del sector energético.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el saldo del último diciembre alcanzó los u$s 1.892 millones, el segundo dato más alto del año, solo superado por el dato de noviembre. En dicho mes la mejora había sido explicada por ventas externas que se reactivaron tras las elecciones legislativas y compras que mermaron, ya que se habían adelantado a los comicios por el temor a una posterior devaluación de la moneda.

En términos interanuales, las exportaciones crecieron 5,7% en el último mes del año, impulsadas casi exclusivamente por los envíos de productos primarios. Mientras tanto, las importaciones subieron 3,5%, en este caso traccionadas por la mayor adquisición de bienes de capital y bienes de consumo.

Con estos números, el país acumuló 25 meses consecutivos con superávit comercial, que coinciden exactamente con la extensión de la gestión de Javier Milei como presidente. El resultado de 2025 fue de u$s 11.286 millones, un 40,3% inferior al de 2024, aunque cabe recordar que el primer año del gobierno libertario fue atravesado por una profunda recesión que limitó las importaciones.

Primarización

Las exportaciones anuales totalizaron unos u$s 87.077 millones, lo cual representó un incremento del 9,3% interanual. En términos de divisas, el mayor aporte de esta suba provino de los productos primarios, particularmente de soja. Detrás se destacaron las mayores ventas de petróleo, oro y carnes. Estas variaciones reflejan que el dinamismo exportador fue explicado fundamentalmente por productos con escaso valor agregado.

Por el lado de las importaciones, el total de 2025 llegó a u$s 75.791 millones. Respecto del año previo, el alza fue de u$s 15.016 millones o un 24,7%. Es la mayor desde 2022.

Las compras de bienes de consumo y vehículos, en conjunto, pegaron un salto anual de 66,2% y explicaron la mayor parte del crecimiento importador. En términos porcentuales, fueron las importaciones vía courier, o “puerta a puerta”, las que más se dispararon (+274,2%) para totalizar unos u$s 894 millones.

También se destacó el incremento del 51,3% en bienes de capital, entre los cuales resaltaron los avances en tractores y vehículos para el transporte de mercancías. Mientras tanto, en bienes intermedios la suba fue acotada, y en combustibles se verificó un nuevo retroceso, generado por combo del boom de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones que permitió el Gasoducto Perito Moreno.

Socios comerciales

Pese a que China ganó terreno en los últimos meses, Brasil fue el principal socio comercial en 2025, aunque con un importante deterioro en el resultado bilateral. El gigante asiático ocupó el segundo lugar y EEUU completó el podio; con ambos países el saldo arrojó una mejora anual.

También vale resaltar el aumento en las exportaciones hacia India y la suba en las importaciones desde la Unión Europea, bloque con el cual el Mercosur acaba de firmar

Noticias relacionadas
Nueva Vicentin Argentina comenzó a realizar los pagos de deudas

Se realizaron los primeros pagos acordados en el Cramdown de Vicentin

La planta de General Motors de Alvear, provincia de Santa Fe, vuelve a frenar su producción

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Las acciones arrancaron con mal pie el 2026. Acumulan 4% de baja en dólares.

Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

Aunque el precio internacional bajó, el petróleo movió la inflación mayorista en diciembre.

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Ver comentarios

Las más leídas

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Pese a que se sostienen los pronósticos de una buena cosecha, el desmejoramiento de cultivos en zonas clave genera incertidumbre

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad
La Ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Ovación
Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"